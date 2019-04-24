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Kurum, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende'yi kabul etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Sıfır Atık Projesi, döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde atık yönetim politikalarımızın hedeflerini gerçekleştirmemiz açısından yürüttüğümüz büyük önemi haiz bir projedir. Bu kapsamda 2023 yılına kadar Türkiye'de sıfır atığı yaygınlaştıracağız"- Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende:- "İklim değişikliği, deniz çöpleri, döngüsel ekonomi, plastik atıklar gibi konularda Dünya Ekonomik Forumu'nun önemli çalışmaları bulunuyor ve bu konuda da Türkiye'nin iyi çalışmalar yaptığını biliyoruz"

24 Nisan 2019 Çarşamba 14:05
Kurum, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende'yi kabul etti

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi, döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde atık yönetim politikalarımızın hedeflerini gerçekleştirmemiz açısından yürüttüğümüz büyük önemi haiz bir projedir. Bu kapsamda 2023 yılına kadar Türkiye'de sıfır atığı yaygınlaştıracağız." dedi.

Bakan Kurum, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende'yi Bakanlıktaki makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle "çevre" ve "şehircilik" alanında birçok faaliyet yürüttüklerini belirten Kurum, bu anlamda yerel yönetimlerle de iş birliği halinde olduklarını söyledi.

Kurum, ulaşımdan altyapıya, çevre düzenlemesinden kentsel dönüşüme birçok projeyi Bakanlık olarak ilgili başkanlıklarla koordine halinde yürüttüklerini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'de yeni bir vizyonun önünün açıldığını vurgulayan Kurum, yerel yönetimler, Milli Emlak, TOKİ, Emlak Konut, Emlak Bankası gibi alanların Bakanlığa katılmasıyla yetki ve sorumluluk alanlarının arttığını vurguladı.

Kurum, yaşanabilir çevre, afetlere hazır ve akıllı şehirler vizyonuyla sürdürülebilir, çevreye uyumlu, hayat kalitesi yüksek şehirler ve yerleşmeler oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Bu çerçevede planlama, inşaat, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizen Kurum, şunları söyledi:

"İnşaat sektörü dünyada gururumuz olurken, ülkemiz ekonomisini domine eden sektörlerin de başında geliyor. İnşallah 20 yıl içinde Türkiye'de bulunan 6 milyon 700 bin riskli konutu yenileyerek, kentsel dönüşümü tamamlamak istiyoruz. Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun 30 binini bakanlık olarak biz yapacağız. Geri kalanını da özel teşebbüs firmalarımıza bırakacağız, bu sektörümüz için de büyük bir fırsat."

- "2023'e kadar Türkiye'de sıfır atığı yaygınlaştırmak istiyoruz"

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın geçen günlerde Ürdün'de düzenlenen "Ortadoğu'da ve Kuzey Afrika'da Dünya Ekonomik Forumu"ndaki konuşmasını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisinin himayelerinde Sıfır Atık Projesi'ni yürütmekteyiz. Bu proje, döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde atık yönetim politikalarımızın hedeflerini gerçekleştirmemiz açısından yürüttüğümüz büyük önemi haiz bir projedir. 2023 yılına kadar Türkiye'de sıfır atığı yaygınlaştıracağız. Bu proje kapsamında plastik kullanımını azaltmak üzere, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasını başlattık."

- "Paris Anlaşması hakkaniyet esasından uzak"

Paris Anlaşması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kurum, anlaşmayı imzaladıklarını ancak bu anlaşmayla ilgili Türkiye'nin birtakım çekincelerinin bulunduğunu belirtti.

Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğinin önlenmesi konusunda önemli çalışmalarının bulunduğuna dikkat çekerek, diğer ülkelerin bu konuyu yeterince sahiplenmediğini söyledi.

"Bizim gibi görevde bulunanların her platformda bunları dile getirmesi gerekiyor." diyen Kurum, "Gelişmekte olan bir ülke olarak, iklim değişikliğiyle ilgili önemli hedeflerimizin olduğunu sıklıkla dile getiriyoruz. Paris Anlaşması hakkaniyet esasından uzak. Bu anlaşma kapsamında adil ve hakkaniyetli bir sistemden yana olduğumuzu her platformda söyleyeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, görüşmede İstanbul Havalimanı, millet bahçeleri, Sıfır Atık ve çevre kanunundaki düzenlemeleri de değerlendirdi.

- "Türkiye ile pek çok alanda daha fazla çalışmak istiyoruz"

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende ise Türkiye'nin Ürdün'de düzenlenen "Ortadoğu'da ve Kuzey Afrika'da Dünya Ekonomik Forumu"na katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin son dönemde uyguladığı projelerle önemli bir ivme yakaladığını ifade eden Brende, İstanbul Havalimanı'nı "muhteşem bir eser" olarak değerlendirdi.

Bakan Kurum'un kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırma hedeflerini önemsediklerini, bundan dolayı eski havalimanının millet bahçesi olarak kullanılacak olmasının dikkat çekici olduğunu belirten Brende, şöyle konuştu:

"Türkiye ile pek çok alanda daha fazla çalışmak istiyoruz. İklim değişikliği, deniz çöpleri, döngüsel ekonomi, plastik atıklar gibi konularda Dünya Ekonomik Forumu'nun önemli çalışmaları bulunuyor ve bu konuda da Türkiye'nin iyi çalışmalar yaptığını biliyoruz. Söz konusu alanlarda iş birliğine hazırız."

Brende, Bakan Kurum'u Dünya Ekonomik Forumu tarafından eylül ayında New York'ta BM Genel Kurulu marjında gerçekleştirilecek "Sürdürülebilir Gelişim Etki Zirvesi"ne davet etti. Bakan Kurum da Brende'ye olumlu yanıt vererek söz konusu zirveye katılacağını aktardı.

Türkiye'nin çevre ve şehircilik alanındaki yatırımlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı şekilde devam etti.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 14:05
  1. "Sürdürülebilir Gelişim Etki Zirvesi"
  2. Bakan Kurum'un kabulü
  3. BM
  4. Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende
  5. Kentsel dönüşüm
  6. Sıfır Atık Projesi

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