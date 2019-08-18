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Kuruluşunun 18. yılı münasebeti ile AK Parti nedir, ne değildir

Gazetemiz okurlarından Yakup Oruk, "Kuruluşunun 18. yılı münasebeti ile AK Parti nedir, ne değildir" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:36
Kuruluşunun 18. yılı münasebeti ile AK Parti nedir, ne değildir

Yakup Oruk/Simav

Ak Parti, milletvekili ve başkanlık seçimi öncesi 06 Mayıs 2018 pazar günü İstanbul’daki toplantısında yeni bir MANİFESTO yayınladı. Bu manifestoda ERDEM / İRADE / CESARET ilkeleri öne çıktı. Bu ilkelerden ERDEM nedir, nasıl AK Parti’nin ilkesi oldu?

Erdem, sözlükte “ahlâkın övdüğü iyilikçilik, yiğitlik, alçak gönüllülük, doğruluk vs.. gibi özellikler”in genel adı olup dilimizde “fazilet” olarak da kullanılmaktadır.

Tarihte bir çok zamanda erdemli / faziletli / fazıl insanlar bir araya gelmişler, cemiyet / topluluklar kurmuştur. Bu tür cemiyetlerin en meşhuru tarihte Hılful Fudul veya Hilful Füdul adlı teşkilattır. Hılful Fudul teşkilâtı, miladi 580 yıllarında Arabistan’da Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.)‘in de (henüz risalet ile görevlendirilmeden önce) üyesi olduğu bir örgüt idi. Bu örgüt, cahiliye devrinde bile mazlumların zalimlere karşı korunması için kurulmuştu.

Aynı düşünce / idealler çerçevesinde de Türkiye’de 1990’lı yıllarda Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları tarafından Erdemliler Hareketi ismi ile bir sivil toplum örgütü kurulmuştur.

Bu teşkilât üyeleri dili, dini, rengi ..vs... ne olursa olsun bütün insanları Allah’ın yarattığı bir varlık olduğundan hareketle; onların her türlü haklarının korunması amacını takip ediyordu. Girişilen işin önemi, kapsam alanı, çalışmalardan etkin ve verimli sonuç alınması vs... için teşkilâtın da bu değerde olması gerektiğinden; mevcut hareketin siyasi harekete dönüştürülmesi gerekliliği ortaya çıkmıştı.

İşte AK Parti’nin kuruluş hikayesi budur. Görüldüğü gibi AK Parti, birilerini başkan / başbakan / memur / müdür vs. yapmak için değil; inandığı şartların dünyada gerçekleşmesi için önemli olan siyasî iradede de etkin olmak gayesi ile kurulmuş ve çalışmaktadır.

AK Parti’nin kuruluş kaynağı, ortaya çıkışı; diğer partilerden farklı olduğu için, ilkeleri de farklı.

Meselâ Türkiye‘de Menderes, Özal, Demirel dahil bütün yöneticiler (hattâ en küçük devlet memuru dahil) devleti ve devletin gücünü arkasına alarak, asıl unsur olan vatandaşı -bizi- terbiye etmeye / hizada tutmaya çalıştılar.

Ancak Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları ise halkı / asıl unsuru arkasına alarak; devleti halkın emrine verdi, devleti asıl işine döndürdü.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:36
  1. İstanbul
  2. Yakup Oruk
  3. Ak Parti
  4. Hz. Muhammed (s.a.)
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Erdemliler Hareketi
  7. Menderes
  8. Özal
  9. Demirel

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