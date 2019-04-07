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’Kuruluş Osmanlı’ kitabı için imza günü düzenlendi

Eskişehir Anadolu Derneği ve ESOGÜ Tarih ve Gençlik Grubu (TAGEK) tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Öğretim Üyesi Dr.

07 Nisan 2019 Pazar 13:25
’Kuruluş Osmanlı’ kitabı için imza günü düzenlendi

Eskişehir Anadolu Derneği ve ESOGÜ Tarih ve Gençlik Grubu (TAGEK) tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Öğretim Üyesi Dr. Cezmi Karasu’nun kaleme aldığı ’Kuruluş Osmanlı’ kitabı için imza günü ve konferans düzenlendi.


ESOGÜ Öğretim Üyesi Dr. Cezmi Karasu, Öğretim Üyesi Dr. Oktay Berber ve Öğretim Üyesi Dr. Tuğçe M. Sakarya’nın kaleme aldığı ’Kuruluş Osmangazi’ kitabının konferans ve tanıtım gününe sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Taşbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doganses, "Dününü bilmeyen bugünü anlayamaz, bugünü bilmeyen yarını göremez. Hatta dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile bilemez. Bu açıdan tarihimizi okumalı ve okutmalıyız ki geleceğimize ışık tutabilelim’’ ifadelerini kullandı.


Dr. Cezmi Karasu ise konferansta, Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi tartışmalarında yeni bulguları ortaya koydu. Konferansta Prof. Dr. Halil İnalcık’ın 1302 Yalova tezi de ele alındı. 2009 yılında düzenlenen sempozyumda bilim kurulu üyesi olan Dr. Cezmi Karasu, kuruluş tarihi tezini Prof. Dr. Halil İnalcık ile yaptıkları alan çalışmaları sonucu hazırladığı haritalarla destekledi. Dr. Cezmi Karasu, Osmanlı Devleti’nin Yalova’da kurulduğu tezine karşılık olarak Eskişehir’e yakın bir mesafe olan ve şu anda Hava Kuvvetleri arazisinde bulunan Karacaşehir’de başkent nizamı kurulduğunu belirtti. Dr. Karasu’nun kitabı imzalaması ile program sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 13:25
  1. kültür
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