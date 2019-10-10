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Kuruluş Osman’ın ilk fragmanı yayınlandı! İşte o kareler

Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Kuruluş Osman'ın ilk fragmanı yayınlandı.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:29

Reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul geçtiğimiz sezon final yaparak yerini Kuruluş Osman'a bırakmıştı. Başrolünde Burak Özçivit'in olduğu dizi merakla beklenirken, diziden ilk fragman geldi. Kısa sürede paylaşım rekoru kıran ilk tanıtıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

İlk sahneler duygulandırdı

Yalnızca Burak Özçivit'in göründüğü tanıtımda, milli dini değerelere vurgu yapılması ise tüyleri diken diken etti. Osman'ın otağa girdikten sonra gökyüzünde Hilal ve Yıldızın belirmesi, daha sonraki sahnede Kuran'ı Kerim'in açık olduğu sırada Kuran'ı Kerim'e bakan Osman'ın göğsünde beliren soy ağacının görünmesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Ayrıca tanıtımın Barış Pınarı Harekatı'nın olduğu gün yayınlanması da dikkat çekti.

Tanıtımı yayınladı

Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi olan Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman dizisiyle ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak fragman videosunu paylaştı: O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu. Lâ Galibe İllâllah… Kuruluş Osman çok yakında ekranlarda.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:29
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  2. Kuruluş Osman
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