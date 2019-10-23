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Kuruluş Osman başlıyor! Nefes kesen fragman: Devlet olmaya var mısınız?

5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında milyonları ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Kuruluş Osman çok yakında ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan Kuruluş Osman'ın hayranları dizinin bir an önce başlaması için sabırsızlanıyor. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımını yayınladı. Tanıtımda Osman Bey'in,"Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri damga vurdu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 23:28

ATV ekranlarında yayınlanacak Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtım videosu yayınlandı. Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanan 2. tanıtımda Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım... Nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri büyük beğeni topladı.

"Kuruluş Osman" ne zaman başlıyor?

Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canladıracağı Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Kuruluş Osman 1.bölüm 2. tanıtım videosu izleyicilerle buluşturdu.

Yeni tanıtım videosu kısa süre içerisinde sosyal medyada izlenme paylaşım rekorları kırdı. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Sen Anlat Karadeniz'in final kararı almasının ardından sosyal medyada Kuruluş Osman'ın çarşamba günü yayınlanacağı iddia edildi.

Kasım ayının ikinci haftası 64. bölümle final yapması beklenen Sen Anlat Karadeniz'in ardından, gelecek çarşamba akşamı Kuruluş Osman ilk bölümünün yayınlanması tahmin ediliyor.

İlk tanıtım büyük beğeni toplamıştı

Dizinin ilk tanıtımında Osman Bey'e hayat veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı çok beğenilirken Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri "Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Tanıtıma damga vurdu

Osman Bey'e hayat veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı çok beğenilirken Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri tanıtıma damga vurdu.

İşte o sözler: 

"Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İktidar ve cihan devleti müjdesi

Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür.

Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahnenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır.

Dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir. Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir.

Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 23:28
  1. Kuruluş Osman

YORUM YAZ

  • ergun66ergun6649 dk önce
    Ne fayda başroldeki yaramaz . Davası olmayan bir artis
  • strech pantolonlu Osmanbey mi olurstrech pantolonlu Osmanbey mi olur8 sa önce
    Dizinin ATV ye gectigi hemen belli oldu. Osman bey diye sunduklari soytari dizide dap dar bi deri pantolon giymis. Seyhazedeler boylemi giyiniyordu. TRT de aslan gibi olan dizi ATV de muhtesem yuzyil gibi sacma sapan biseye donecek belliki. Tarihini1000 yil sonra degistirmek kalkan zihniyet devralmis diziyi. Ertugrulu cok arayacak bu millet vede aslinda donmezse bu dizi 6 ay sonra son bulur..

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