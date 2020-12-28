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Biyografi Kuruluş Osman’a transfer edilen Tekin Temel kimdir?
Biyografi

Kuruluş Osman’a transfer edilen Tekin Temel kimdir?

Çarşamba akşamları izleyenlerini ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosuna biri daha katıldı. Yıllardır oyunculuk ile uğraşan Tekin Temel kimdir? Hangi dizilerde oynuyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:20:00 -
Kuruluş Osman’a transfer edilen Tekin Temel kimdir?

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 24 Haziran 1968 tarihinde doğan Tekil Temel, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Tekin Temel, 1995 senesinden beri birçok film ve dizilerde rol aldı. Son yıllarda bulunduğu çalışmalarda ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fuat karakterinde ve Afili Aşk dizisinde Yekta Veziroglu karakterinde oynadı

Yakın zamanda edinilen bilgiye göre Kuruluş Osman dizisine transfer edilerek oyunculuk hayatına devam edecek.

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