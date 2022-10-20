Kuruluş Osman son bölümü heyecanla bekleniyor! Kuruluş Osman öyle bir şey yaptı ki...

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', ATV ekranında heyecanla izlenen 101'inci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 6 dizinin olduğu gece de en yakın rakibine iki kat fark atan 'Kuruluş Osman' reytingler de yine rakipsizdi.

#Osmanlılar etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, 'Kuruluş Osman' sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı.

'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler kategorisinde 7.38 reyting, 21.23 izlenme payı, Ab kategorisinde 5.06 reyting, 15.81 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde 7.48 reyting, 20.37 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün açık ara en çok izlenen yapımı oldu.

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KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu:

Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi) Kuruluş Osman'ın kadrosunda yer alıyor.

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