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Medya Kuruluş Osman hayranlarına kötü haber! Bu karar dizi takipçilerini çok üzecek
Medya

Kuruluş Osman hayranlarına kötü haber! Bu karar dizi takipçilerini çok üzecek

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi olan Kuruluş Osman, Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları nedeniyle 10 Şubat'ta ekranlara gelmeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 09:49:00 -
Kuruluş Osman hayranlarına kötü haber! Bu karar dizi takipçilerini çok üzecek

Bilindiği üzere atv, Ziraat Türkiye Kupası’nın yayıncısı pozisyonunda. Çeyrek Final müsabakaları da önümüzdeki hafta oynanacak. İşte bu nedenden dolayı da atv dizilerinde bir haftalık rötar yaşanacak.

9 Şubat Salı,10 Şubat Çarşamba ve 11 Şubat Perşembe günleri için maçlar ayarlandı. Bu 3 farklı günde de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş rakipleri ile mücadele edecek. Atv’de haliyle dizilerinin yerine bu maçları yayınlayacak. İşte bu nedenle de 3 dizinin bir hafta rötar yapması gerekecek.

Kuruluş Osman dizisinin 45. bölümü haftaya yayınlanmayacak. Dizi 17 Şubat'ta izleyici ile tekrar buluşacak.

atv’de maç günleri bir başka dikkat çeken detay daha var. Futbol maçları yüksek izleyici sayısına ulaşıyor olsa bile, bazı zamanlar dizilerin elde ettiği güçlü reytingleri alamıyor. Son yıllarda atv dizilerinin çok güçlü olması da bundan önemli bir etken…

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