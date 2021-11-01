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Kadın - Aile Kurulan kooperatifle yer fıstığı ticari ürüne dönüştü
Kadın - Aile

Kurulan kooperatifle yer fıstığı ticari ürüne dönüştü

Edirne'nin Meriç ilçesinde asırlık ata tohumundan yetiştirilen tescilli "Meriç yer fıstığı", üretim alanının artmasının ardından kurulan kooperatif aracılığıyla ticari ürüne dönüştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 13:46:00 -
Kurulan kooperatifle yer fıstığı ticari ürüne dönüştü

Edirne'nin Meriç ilçesinde asırlık ata tohumundan yetiştirilen tescilli "Meriç yer fıstığı", üretim alanının artmasının ardından kurulan kooperatif aracılığıyla ticari ürüne dönüştü.

Yunanistan sınırındaki ilçenin geleneksel tarım ürünleri arasında yer alan ve köylülerin kendi tüketimleri için yetiştirdiği yer fıstığının ekim alanı 5 yıl önce genişledi.

Fıstığa ilgi artınca 2019 yılında Alibey köyünde 13 girişimci kadının da katılımıyla Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp de kooperatifin çalışmalarını takip ederek destekledi.

Kooperatif, yer fıstığından ürettiği ürünleri "Alibey'den" markası adı altında pazarlamaya başladı.

Alibeyköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erkan Demirel, fıstık hasadına başladıklarını söyledi.

Yer fıstığından birçok ürün elde ettiklerini belirten Demirel, "Şu an fıstığın ezmesini, ununu, kurabiyesini, yağını, kremasını yapıyoruz. Aynı zamanda kapsül ve sabunu üzerine çalışılıyor. İnşallah fıstıktan daha birçok ürün çıkartacağız." dedi.

Demirel, Nasuhbey ve Karayusuflu köylerindeki üreticilerle beraber fıstığı daha değerli bir şekilde sanayi ürünü olarak satmayı hedeflediklerini ifade etti.

 

 

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