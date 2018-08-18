Kuru otları yakmak isterken araziyi yaktı

Kaman ilçesi Devderesi Mahallesinde tarlasında bulunan kuru otları yakmak isteyen bir kişi, rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkan alevleri kontrol altına alamadı. Çevrede bulunan ağaçlara da sıçrayan yangında yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. Tarlayı yakan kişi ise aranıyor.