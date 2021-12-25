Kuru öksürük nasıl geçer? En hızlı öksürük kesici
Vücudun savunma mekanizmasında yaşanan problemlere bağlı olarak ortaya çıkan semptomlardan bir tanesi de öksürüktür.
Öksürük için bilinmesi gereken en önemli konulardan biri öksürüğün bir savunma sistemi olduğu, öksürüğü geçirmek yerine öksürüğe etken olan nedenlerin tespit edilip tedavi edilmesidir. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde öksürük tedavisi yaş gruplarına göre farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Evde bu yöntemleri uygulayarak öksürük şikâyetini azaltabilir ya da tamamen kurtulabilirsiniz. İşte öksürüğe iyi gelen şeyler:
- Ayva çayı
- Ekinezya çayı
- Yaseminli portakal çayı
- Kuşburnu çayı
- Sütlü bal
- Ihlamur, Zencefil, Adaçayı
- Pekmez
- Pastil
- Günde en az 2 litre su
- Zerdeçal ve zencefil
En hızlı öksürük kesici
Sarımsak zeytinyağı öksürük tarifi
5-6 diş doğal sarımsağı iyice ezerek macun haline getirelim. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı koyalım. Biraz dinlendirelim ve karışımımız hazır. Öksürük ve ateş durumunda gece uyumadan önce ayak altına güzelce masaj yaparak uygulayabilirsiniz.