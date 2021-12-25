Kuru öksürük nasıl geçer? En hızlı öksürük kesici

Öksürük için bilinmesi gereken en önemli konulardan biri öksürüğün bir savunma sistemi olduğu, öksürüğü geçirmek yerine öksürüğe etken olan nedenlerin tespit edilip tedavi edilmesidir. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde öksürük tedavisi yaş gruplarına göre farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Evde bu yöntemleri uygulayarak öksürük şikâyetini azaltabilir ya da tamamen kurtulabilirsiniz. İşte öksürüğe iyi gelen şeyler:

Ayva çayı

Ekinezya çayı

Yaseminli portakal çayı

Kuşburnu çayı

Sütlü bal

Ihlamur, Zencefil, Adaçayı

Pekmez

Pastil

Günde en az 2 litre su

Zerdeçal ve zencefil

En hızlı öksürük kesici

Sarımsak zeytinyağı öksürük tarifi

5-6 diş doğal sarımsağı iyice ezerek macun haline getirelim. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı koyalım. Biraz dinlendirelim ve karışımımız hazır. Öksürük ve ateş durumunda gece uyumadan önce ayak altına güzelce masaj yaparak uygulayabilirsiniz.