Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği anlatıldı

Malatya Ticaret Borsası (MTB)’nda Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği ile kuru kayısı kalite kriterleri, sınıflandırma usul ve esasları ile ilgili toplantı yapıldı.

Malatya Ticaret Borsası Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda lisanslı depoculuk sistemi, uzun süreli depolanabilen ve standardize edilebilen tarım ürünlerinin kalitelerinin yetkili sınıflandırıcı laboratuvarlarca belirlenmesi, modern altyapıya sahip depolarda depolanması ve bu ürünlerin ticaretinin ürünün mülkiyetini temsil eden ürün senetleri vasıtasıyla yapılması masaya yatırıldı. Konuyla ilgili bilgi veren MTB Başkanı Ramazan Özcan, "Bahse konu sistemin kuru kayısı ürününde de hayata geçirilmesi için gerekli hukuki altyapı, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa istinaden 12 Nisan 2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kuru KayısıLisanslı Depo Tebliği ile oluşturulmuş olup söz konusu Tebliğ, kuru kayısının depolanacağı lisanslı depolarda bulunması gereken asgari niteliklere ve depolama hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile kuru kayısı lisanslı depoculuk faaliyetlerine dair diğer hususları kapsamaktadır. Kuru kayısının lisanslı depolarda depolanabilmesine yönelik olarak ilgili kuruluş ve sektör temsilcilerinin önerileri doğrultusundaKuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde değişiklik yapılmasına yönelik bir taslak hazırlanmıştır. Tebliğ Taslağında, kuru kayısıların lisanslı depolardadepolanabilmesine ve genel itibariyle kuru kayısılarındepolandığı depolarda bulunması gereken asgari niteliklereilişkin, kayısının depolanması ve depoya kabulü ile kayısınınazami depolama süresine yönelik değişikliklere yer verilmiştir” diye konuştu.