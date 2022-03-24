Zeytinyağlı incir kürü nasıl yapılır? Kuru inciri zeytinyağında bekletip yerseniz...

Zeytinyağı safra salgısını canlandırıcı, safra kompozisyonunu düzenleyici ve safra kesesinin boşalmasını sağlayıcı özellikleri nedeni ile safra taşı riskini azaltır ve taşalrın erimesine yardımcı olur. Bağırsaklar tarafından en iyi emilen yağdır ve bağırsaklardan geçişi düzenleyici özelliği vardır.

Kuru incir, yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içermekte, kemiklerimizi ve dişimizi geliştirerek çok daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. İçerdiği vitamin, protein ve mineral sayesinde, hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Zeytinyağı, son derece şifalı bir besin olduğu için kuru incir ve zeytinyağını karıştırıp kür yaparsanız faydaların katlandığını göreceksiniz.

Zeytinyağı incir kürü nasıl yapılır?

Kürün hazırlanışı çok kolay. Küçük bir kavanoza 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 2 adet kuru inciri dilimleyip zeytinyağına ilave edin. Karışımı, 1 gün boyunca bekletin ve sabah aç karna, incirleri yiyin. Yediğiniz incirlerin yerine yenisini koyun ve bir ay boyunca her gün bu formülü tekrar edin.

Zeytinyağı incir kürünün faydaları nelerdir?

*Kabızlığı gideriyor.

*Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Zeytinyağı ise bağırsak iç yüzeyini yeniliyor.

*Astım ve öksürüğü kesiyor.

*Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlıyor, rahatlatıyor.

*Hafızayı güçlendiriyor.

*B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendiriyor.

*Astım ve öksürük hastaları için saf ve doğal zeytinyağında bir süre bekletilmiş iki tane kuru incirleri sabah kahvaltısından önce tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

* Ara verilmeden uygulanacak olan bu formül öksürük ve astım problemleri olanlar için inanılmaz bir tedavi metodudur.

*Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını koruyor ve güçlendiriyor.

*Hamile kalmayı kolaylaştırıyor. Kadınlarda doğurganlığı artıran kuru incir-zeytinyağı kürü sayesinde, kadınların sağlığı güçleniyor.

*İçeriğiyle kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı oluyor.

*Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendiriyor.

*Özellikle menopoz döneminde kemik erimesine karşı koruyor.

*Tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılayan, metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı oluyor.