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Yemek Tarifleri Kuru fasulye nasıl yapılır? Tam ölçülü lokanta usulü kuru fasulye tarifi
Yemek Tarifleri

Kuru fasulye nasıl yapılır? Tam ölçülü lokanta usulü kuru fasulye tarifi

Kuru fasulye tarifi | İftar için kuru fasulye pişirmek isteyenler “Kuru fasulye nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kuru fasulye için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-04-11 14:45:00 -
Kuru fasulye nasıl yapılır? Tam ölçülü lokanta usulü kuru fasulye tarifi

İftar için kuru fasulye-pilav hazırlamak isteyenler ‘Kuru fasulye için hangi malzemeler gerekli?’ sorusunu araştırıyor. Peki, kuru fasulye nasıl pişirilir?

Tam ölçülü lokanta usulü kuru fasulye tarifi

Malzemeler:

  • 3 su bardağı kuru fasulye
  • 1,5 litre su
  • 2 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon

Kuru fasulye nasıl yapılır?

Fasulyeyi geceden suya koyun ya da daha önce haşlayıp buzluğa kaldırdığınız kuru fasulyeyi kullanabilirsiniz.

En az 12 saat sonra fasulyenin suyunu süzün.

Bir tencereye fasulye ve su alıp kaynamaya bırakın.

Fasulye yumuşamaya yakın suyu süzün.

Soğanları doğrayın ve tereyağında soteleyin.

Soğanın rengi değişince salçayı ekleyin.

Salçanın kokusu çıkınca fasulye, su ve baharatları ilave edin.

Arzu ederseniz kuruttuğunuz kırmızı biberlerden tencereye bir iki tane atabilirsiniz.

Fasulye yumuşayınca ocağın altını kapatın.

Servis aşamasında fasulyenin üzerine pul biber serpebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Tane tane pilav tarifi | Tam ölçülü pirinç pilavı tarifi
Tane tane pilav tarifi | Tam ölçülü pirinç pilavı tarifi

Kadın - Aile

Tane tane pilav tarifi | Tam ölçülü pirinç pilavı tarifi

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