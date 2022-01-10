Kuru dolma tarifi

Yapımı için malzemeler

10 adet kurutulmuş patlıcan

10 adet kurutulmuş biber

250 gram kıyma

2 adet kuru soğan

1 çay bardağı pirinç

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1,5 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı yenibahar

1,5 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için:

1 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

Kuru dolma tarifi nasıl yapılır?

Kuru patlıcan ve kuru biberleri çok yumuşamayacak kadar haşlayıp süzdürün. Bir kaseye kıyma, soğan, pirinç, rendelenmiş sarımsak, nar ekşisi, tüm baharatlar ve zeytinyağını ekleyip güzelce yoğurun. Haşlanmış kuru patlıcan ve biberlere kıymalı harcı doldurun. Kuru patlıcanları ve biberleri tencereye dizin. Ayrı bir sos tenceresinde sıvı yağ ve salçayı kızdırıp tencereye ekleyin. Üzerine 1 çay bardağı su ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Afiyet olsun.