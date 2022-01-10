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Kadın - Aile Kuru dolma tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kuru dolma tarifi, nasıl yapılır?

Doğu mutfağında sık sık rastladığımız sebze kurularından yapılan dolmalar, aynı zamanda harika bir atıştırmalık olarak da sunulabilir.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 12:28:00 - 2022-01-10 13:02:03
Kuru dolma tarifi, nasıl yapılır?

Kuru dolma tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 10 adet kurutulmuş patlıcan
  • 10 adet kurutulmuş biber
  • 250 gram kıyma
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1,5 çay kaşığı yenibahar
  • 1,5 çay kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı sumak
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için:

  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay bardağı su

Kuru dolma tarifi nasıl yapılır?

Kuru patlıcan ve kuru biberleri çok yumuşamayacak kadar haşlayıp süzdürün. Bir kaseye kıyma, soğan, pirinç, rendelenmiş sarımsak, nar ekşisi, tüm baharatlar ve zeytinyağını ekleyip güzelce yoğurun. Haşlanmış kuru patlıcan ve biberlere kıymalı harcı doldurun. Kuru patlıcanları ve biberleri tencereye dizin. Ayrı bir sos tenceresinde sıvı yağ ve salçayı kızdırıp tencereye ekleyin. Üzerine 1 çay bardağı su ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Afiyet olsun.

 

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