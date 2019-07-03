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Kürtün’de yalnız yaşayan yaşlılara devletin şefkat eli değdi

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ‘Kimsesiz Değilim’ adlı sosyal hizmet projesiyle yaşlı ve engellilere evde bakım hizmeti sunmaya başladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:09
Kürtün’de yalnız yaşayan yaşlılara devletin şefkat eli değdi

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ‘Kimsesiz Değilim’ adlı sosyal hizmet projesiyle yaşlı ve engellilere evde bakım hizmeti sunmaya başladı.


Daha önce de benzer projelerin hayata geçirildiği ve yüksek oranda başarı elde edilen Kürtün ilçesinde Kaymakam Ekrem Çeçen’in koordinesiyle SYDV tarafından hazırlanan ‘Yaşlı ve Engelli Bakımı Projesi-Kimsesiz Değilim’ uygulamaya konuldu.


Toplam 100 bin TL bütçeli ve 6 ay boyunca devam edecek olan projede 2 temizlik işçisi, 1 şoför, 1 kiralık araç görev yaparken, haftanın 5 günü köylerde dahil olmak üzere ilçe genelinde belirlenen 32 evdeki yalnız yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlara devletin şefkat eli uzatılıyor.


Proje kapsamında oluşturulan ekip, ilçedeki yaşlı ve engellilerin evlerini düzenli olarak ziyaret ederek, evin genel temizliği ile bulaşık ve çamaşır yıkanması gibi işleri yerine getiriyor.


Kürtün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serhat Düzgün, Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen’in koordinesiyle ile hayata geçirilen proje ile ilçe merkezi ve köylerinde belirlenen yardıma muhtaç yaşlı ve engellilerin evlerinin düzenli olarak temizliklerinin yapılacağını söyledi.


Uygulamadan vatandaşların son derece memnun olduğunu ifade eden Düzgün, şöyle konuştu: “İlçemiz genelinde yardıma muhtaç, yalnız yaşayan, yaşlı ve engellilerimizin evlerinin genel temizliğinin yanında, kıyafet, bulaşık gibi temizlenmesi gereken her şeyi, oluşturduğumuz proje uygulama ekibimizle temizliyoruz. Temizlik esnasında kullanılan tüm malzemeler çamaşır makinası deterjanına kadar proje kapsamında vakfımızca karşılanıyor. Ekibimiz haftanın 5 günü hizmet veriyor. Ayrıca gidilen evlerdeki eksiklikler belirlenip bu eksiklikler ivedilikle gideriliyor. Bu uygulamadan vatandaşlarımız da son derece memnun kalıyor. İnşallah bundan sonra projemiz genişleyerek devam edecektir. Bu vesileyle projede katkısı bulunan herkese, özellikle Kaymakamımız Ekrem Çeçen’e teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:09
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