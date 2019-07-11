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Kurtuluş Savaşı’nın sembolü ’’Kırık Kağnı ve Üç Komutan Anıtı’’ bakıma alındı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık ve Türk Şehitlikleri İmar Vakfı iş birliği ile Zafertepeçalköy’de bulunan Kırık Kağnı ve Üç Komutan Anıtı’nda bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:37
Kurtuluş Savaşı’nın sembolü ’’Kırık Kağnı ve Üç Komutan Anıtı’’ bakıma alındı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık ve Türk Şehitlikleri İmar Vakfı iş birliği ile Zafertepeçalköy’de bulunan Kırık Kağnı ve Üç Komutan Anıtı’nda bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.


Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya Valimiz Dr. Ömer Toraman’ın talimatları doğrultusunda Kurtuluş Savaşı’nın simgesi Kırık Kağnı ve Üç Komutan Anıtı’nda bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.


Şanlı tarihimizin en büyük zaferlerinden olan 30 Ağustos 1922 (Büyük Taarruz) Başkomutanlık Meydan Muharebesinde gösterilen kahramanlıkların ve mukaddes şehitlerimizin ruhunu yaşatmak amacıyla yapılan ve en önemli kültür varlıklarımızdan olan anıtlarımıza büyük önem veriyoruz. Bakım ve onarım çalışmalarını yürüten ekip ile istişarelerde bulunarak yapılan iş ve işlemlerde son derece titiz ve hassasiyetle davranılması talimatını verdik. Hem bakım-onarımı devam eden "Kırık Kağnı ve Üç Komutan Anıtı" hem de bölgedeki diğer anıtlarımızın ruhuna ve şanına en uygun şekilde ayakta durması amacıyla her türlü tedbir ve çalışmalar titizlikle takip edilecektir’’ dedi.


Arcaklıoğlu, ’’Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün 31 Ağustos 1922 günü muharebe alanını dolaştıktan sonra İsmet Paşa ve Fevzi Paşa ile Çalköy’de yıkık bir evin avlusunda, kırık bir kağnı üzerinde son durum değerlendirmesini yaptıkları anı sembolize eden Kırık Kağnı ve Üç Komutan Anıtı 30 Ağustos 2007 tarihinde açılmıştır’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:37
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