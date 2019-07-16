Kurtuluş Savaşı’nın baba-oğul şehitleri ile 15 Temmuz’un baba-oğul şehitleri, Dumlupınar’da anıldı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Baba Oğul Anıtı’nın önünde yaşanan olay duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Günü dolayısıyla açılan resim sergisinde bulunan 15 Temmuz’un Baba-Oğul Şehidi Erol Olçok ve Oğlu Abdullah Olçok’ un, Kurtuluş Savaşı’nın Baba-Oğul Şehitleri, Çetmilli Kara Ali Çavuş ile Kahraman Mehmet Onbaşı’nın heykelinin yanında anılması duygusal anlar yaşattı.

15 Temmuz’un ikinci bir kurtuluş savaşı olduğunu belirten Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ’’Bu büyük benzerlik taşıyan olay hepimizi duygulandırmıştır. 1912 yılında daha oğlu Mehmet 8 yaşında iken köyünden Balkan Savaşına katılmak için ayrılan Çetmilli Kara Ali Çavuş, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde cephede oğlu 19 yaşındaki Alay Sancaktarı Mehmet Onbaşı ile karşılaşmış ve 31 Ağustos 1922 günü 11 yıl sonra kavuşabildiği oğlunun kollarında şehit olmuştur. Kara Ali Çavuş’un Oğlu Kahraman Mehmet Onbaşı ise 9 Eylül’de İzmir’e giren birliğin başında şehit olmuştur’’ dedi.

’’1912’ de yaşanan bu destanın bir örneği ise 15 Temmuz’da yaşanan Erol Olçok ve Oğlu Abdullah Olçok’un hikayesidir’’

Kaymakam Abbasoğlu, ’’15 Temmuz akşamı darbe girişiminden haberdar olan Erol Olçok, hemen meydanlara inmek için harekete geçti. Altunizade’deki evinden çıkmaya hazırlanan Olçok, oğlu Abdullah’a, annesi ve kardeşlerinin yanında kalmasını söyledi. Babasını dinlemeyen Abdullah Tayyip, “Sen nereye ben oraya” karşılığını verdi. Bunun üzerine, baba-oğul darbecilere geçit vermemek için birlikte yola çıktı. Ardından Boğaziçi Köprüsü’ne geçen ve gençlerle birlikte en önden giden Erol Olçok, askerleri ikna etmeye çalıştı. İkna olmayacaklarını anlayınca oğlu Abdullah’ı daha güvenli bir yere almak istedi. Bu sırada darbecilerden gelen kurşunla vuruldu. Babasına yardıma koşan Abdullah Tayyip ise 2 zırh delici merminin hedefi oldu. Abdullah Tayyip Olçok, olay yerinde şehit düşerken, Erol Olçok hastanede şehadete ulaştı’’ ifadelerini kullandı.