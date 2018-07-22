Lübbey Köyü'nde sadece 5 kişi yaşıyor

Görenlerde hayranlık uyandıran Ödemiş'in tarihi Lübbey Mahallesi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kentsel SİT alanı ilan edildi.

200 hanenin bulunduğu, zaman içerisinde verdiği göçler nedeniyle şimdilerde 3 hanede yalnızca 5 kişinin yaşadığı mahalle için belediye tarafından koruma amaçlı imar planı yapılması gerekiyor. Ancak plan çalışması henüz başlamadı.

Çocuğunun okulu için Ödemiş'e göç eden ama neredeyse her gün mahalleye gelen ve burada kahve işleten Mehmet Güler (48), evlerin bakımsızlıktan yıkıldığını belirtti.







SİT alanı ilan edildiği için burada yaşayanların hiçbirinin evini tamir edemediğini ve evlerin her geçen gün biraz daha hasarlandığını söyleyen Güler, yetkililerden destek istedi.



Mahallede ayrıca bir de caminin bulunduğunu ve bunun da yıkılmak üzere olduğunu anlatan Güler, "Burayı SİT alanı ilan ettiler ama ne gelip baktıkları var ne de bir şey yaptıkları. Caminin üzerini tamir etsinler. Ya gelip mahallemizdeki evleri yapsınlar ya da SİT olmaktan çıkarsınlar. Bizde evlerimizi tamir edelim. Yağmur yağdığında evlerimiz su alıyor, cami de aynı şekilde yağmurlu havalarda su alıyor. En azından yağmurlar yağdığında evlerimiz su almasın" diye konuştu.

Yaşadıkları sorunları yetkililere ilettikleri halde kimsenin ilgilenmediğini ileri süren Mehmet Güler, "Bu kadar duyarsızlık görmedim" dedi.

Mahalle Muhtarı Ali Uysal da 48 evin tescilli bulunduğunu fakat kimsenin mahalledeki durumla ilgilenmediğini belirtti. Mahalledeki evlerin doğal yapısının korunarak restore edilmesini istediklerini anlatan Uysal, bölgenin gelecekte turizm açısından oldukça faydalı bir alan olabileceğini söyledi.







Doğal yapısı ile görenleri büyüleyen mahallede yaşayan 5 kişi, zor şartlarda hayatlarını sürdürüyor. Yaşları 65 ila 78 arasında değişen mahalle sakinlerinden bazıları hayvan besliyor

Eşi Mehmet Çetin ile birlikte yaşayan Fatma Çetin, herkesin köyü terk ettiğini, burada yalnız kaldıklarını anlattı. Ancak son nefeslerini doğdukları bu topraklarda vermek istediklerini söyleyen yaşlı kadın, göçler sonucu yalnızlaşan mahalleyi terk etmeyeceklerini belirtti.