Kurtuluş Mahallesi SYM kursiyerleri sertifikalarını aldı Karabük’te 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere ve okul öncesi eğitimini başarı ile tamamlayan Sosyal Yaşam Merkezi kreş öğrencilerinesertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Karabük’te 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere ve okul öncesi eğitimini başarı ile tamamlayan Sosyal Yaşam Merkezi kreş öğrencilerinesertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerlerinin sertifika törenine Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Halk Eğitim Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği BaşkanıMehmet Özen, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Murat Ermiş ve kursiyerler katıldı.

Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kreş öğrencilerinin düzenledikleri gösteriler izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Konuşmaların ardından Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde kurslarını başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından tören sona erdi.

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