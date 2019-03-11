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Kurtuluş destanı sahneleniyor

“Erzurum sabahı bekliyor” Erzurum kurtuluş destanı İbrahim Erkal Dadaş kültür merkezinde sahnelenecek.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:28
Kurtuluş destanı sahneleniyor

“Erzurum sabahı bekliyor” Erzurum kurtuluş destanı İbrahim Erkal Dadaş kültür merkezinde sahnelenecek.


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in direktifleri ve Erzurum Kalkınma vakfının desteği ile Erzurum Şehir tiyatrosu bu tarihi belgeseli sahneliyor.


Atalarımızın bize hangi fedakarlıklarla bu kutsal vatan topraklarını bize bıraktığının önemi ve değeri vurgulanıyor oyunda. Yönetmenliğini Semih Yetimoğlu’nun yaptığı oyun İlçelerin kurtuluşunda ve Erzurum’da sahneleniyor. Yetimoğlu, “Bu oyunu sahnelenmesi için desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.


“Erzurum sabahı bekliyor” Erzurum kurtuluş destanı 13 Mart 2019 tarihinde saat: 19.00’da Erzurum İbrahim Erkal Dadaş kültür merkezinde sahnelenecek.


Oyunda, 1877-1918 yılları arasında yaşanan tarihi gerçekler, Rus istilasında göç eden insanlarımız, Ermeni mezalimi, tabyalar ve Erzurum ilçelerinin kurtuluşu sinevizyon desteği ve belgeleri ile sahnelenecek.


12 Mart 1918 tarihi Erzurum kalesinin beklediği kutsal sabahtır. Hatırlandıkça kanayan bir yara içimizi sızlatır. Sevincimizi göz yaşlarımızın ıslaklığı, mutluluğu, kederimizin hüznü, hürriyetimizde kanımızın pahası, yaşamımızda Türk olmanın gururu, Dadaş olmanın ayrıcalığı ve övüncü, bayrağımızda varlığımızın manası vardır.


16 Şubat 1916 tarihinde Ruslar, Erzurum’u işgal ettiler. Birinci dünya savaşında birçok cephede gücünü tüketen Osmanlı Devletinin, Erzurum’u düşmandan temizleyecek takati kalmamıştı. Erzurum ağır bir esaret dönemi geçirdi.


1917 yılında Rusya’da çarlık rejimi çöküp, Bolşevikler ülkeyi ele geçirince, Ruslar işgal ettikleri boşaltarak dönmeye başladılar. Boşalttıkları bölgeler Ermenileri yerleştirdiler. Erzurum; ersiz, erkeksiz ve sahipsiz bir şekilde Ermenilere kalınca onlarda Erzurum ve çevresinde soykırıma giriştiler.


10 Ocak 1918’de 1.Kafkas kolordusu komutanı Kazım Karabekir, birliklerine harekat emrini vererek 12 Mart 1918’de Erzurum’u esaretten kurtardı.


Yönetmen Semih Yetimoğlu, “Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Sevgiyi, saygıyı, Vatan duygusunun önemi, hayatın tüm renklerini ve kendi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak. Toplum olarak bizi biz eden değerlerimizin farkındalığını sağlamaktır amacımız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:28
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