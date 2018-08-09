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Kurtuluş Cephesinden Irak hükümetine tehdit!

Kerkük Kurtuluş Cephesi, ülke gündeminde yer alan elektrik kesintileri, yetersiz hizmet ve işsizliğe çözüm bulunmazsa güneydeki gösterilerin benzerini başlatacaklarını duyurdu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 22:43
Kurtuluş Cephesinden Irak hükümetine tehdit!

Irak'ta Kerkük Kurtuluş Cephesi, elektrik kesintileri, yetersiz hizmet ve işsizliğe çözüm bulunmazsa güneydeki gösterilerin benzerini başlatabilecekleri uyarısında bulundu.

Kerkük'te valilik binası önünde bir araya gelen Kerkük Kurtuluş Cephesi (KKC) üyeleri, elektrik kesintileri, yetersiz hizmet ve işsizliğe tepki amacıyla gösteri hazırlığı içinde olduklarını bildirdi.

 KKC üyesi Ammar Kahya, valilik önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Kerkük'te elektrik kesintileri ve hizmet yetersizlikleri giderilmezse güneydeki gösterilerin benzerini başlatırız.'' ifadesini kullandı.

"PETROL ZENGİNİ KERKÜK'TE İŞSİZLİK OLMAMALI"

En kısa zamanda sorunlar giderilmezse önümüzdeki günlerde kentin tüm etnik ve mezhebi gruplarından vatandaşların katılacağı gösteriler başlatacaklarını belirten Kahya, ''Petrol zengini Kerkük kentinde hizmet yetersizliği, elektrik kesintileri ve işsizlik gibi sorunların olmaması gerekiyor.'' şeklinde konuştu.

Yasaların dışında herhangi bir adım atmayacaklarını belirten KKC üyesi İsmail Hadidi, ''Kentteki yerel hükümetin reforma gitmesi için planladığımız gösterinin izin talebini ilgili makamlara verdik. Çeşitli etnik ve mezhep gruplarıyla küçük bir Irak olarak bilinen Kerkük'te tüm vatandaşlara hizmetlerin verilmesini istiyoruz.'' dedi.

"KERKÜK'TE DE CİDDİ ANLAMDA BİR YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHTİYACI ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Yerel hükümetin üstüne düşen görevlerini yerine getirmesini istediklerine dikkat çeken KKC üyesi Raad es-Sahri de ''Tüm Irak'ta olduğu gibi Kerkük'te de ciddi anlamda bir yolsuzlukla mücadele ihtiyacı ortaya çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.

İran yönetimi her fırsatta Bağdat'a en yakın duran ülkenin kendisi olduğunu dillendirse de borçları sebebiyle Irak'ın elektriğini keserek ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra’yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bıraktı. Bu durum da hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Basra, Zikar, Meysan ve Musenna gibi kentlerde elektriksiz kalan halkın isyan etmesine neden oldu. 

Elektrik kesintisinden iki gün sonra, 8 Temmuz'da, ülkenin tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük kısmını tedarik eden Basra vilayetinde gösteriler patlak verdi. Ancak emniyet güçlerinin göstericilerin üzerine ateş açmasıyla geçici bir süreliğine bastırıldı. Basra halkı o gün, vilayette faaliyet gösteren petrol şirketlerinin önünde toplanarak, burada yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini ve iş fırsatı oluşturulmasını talep etti. 

GÖSTERİLER

Gösteriler yer yer devam ederken, 13 Temmuz'da İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, kendi ülkesinde yaşanan elektrik ve su sorununa ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi komşu ülkelere enerji sevkiyatını durdurduklarını söyledi. 

Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmandı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçradı.  

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 22:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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