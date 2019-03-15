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Kurtulmuş’tan Yeni Zelanda saldırganına tepki: “Senin gücün İslam’ın izlerini silmeye yetmez"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Zelanda’da katliam yapan saldırgana tepki göstererek, “Senin gücün İslam’ın izlerini silmeye yetmez.

15 Mart 2019 Cuma 22:30
Kurtulmuş’tan Yeni Zelanda saldırganına tepki: “Senin gücün İslam’ın izlerini silmeye yetmez"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Zelanda’da katliam yapan saldırgana tepki göstererek, “Senin gücün İslam’ın izlerini silmeye yetmez. İstanbul Sultan Fatih Hazretlerinin Fethi’nin bize mirasıdır” dedi.


Avcılar’da Kars, Ardahan ve Iğdırlı vatandaşlar Yeşilkent Mahallesi’nde düzenlenen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy’un proje tanıtım programında bir araya geldi. Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy, Yeşilkent Mahallesi’ndeki İmar Sorunu’nun çözümü başta olmak üzere birçok projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.


Programda bir konuşma yapan Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avcılar’daki mitinginde yaptığı konuşmasına atıfta bulunarak, “İmar’ın sözünü aldık. İlçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi arasındaki müjdem hızlı bir şekilde çözülecek dedi mi dedi. Daha başkan olmadan dün büyükşehir belediyemize gittim. Hiç kimse haksızlığa uğramıyor hiçbir kardeşimin kılı dahi incinmiyor. Hiçbir kardeşim hiçbir mağduriyete uğramıyor. Ne Yeşilkent’te ne de Tahtakale’de. Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Dişinizden tırnağınızdan artırdınız. Başlarınızı sokacak yuvalar yaptırdınız. 5 daireniz mi var 5’i de sizin 6 daireniz var 6’sı da sizin” dedi.


Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, Avcılar’daki projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da takip edileceğini ifade etti. Kurtulmuş imar sorunu ile ilgili de konuşarak, “Hiçbir kayba uğramadan buradaki kardeşlerimiz sahip oldukları mülklerini inşallah geri dönüşüm vasıtası ile yeniden sürdürebilecek, imar sorunları halledilecek ve çocuklarınıza torunlarınıza inşallah imar sorunları halledilmiş yerler bırakacaksınız” diye konuştu.



“Senin gücün İslam’ın izlerini silmeye yetmez”


Kurtulmuş konuşmasının devamında sabah saatlerinde Yeni Zelanda’da camilerdeki vatandaşlara yönelik saldırılara değinerek, “Yeni Zelanda’dan gelen haberle derinden sarsıldık. Müslümanlar Cuma namazına hazırlanırken faşist bir cani öyle anlaşılıyor ki kafasına koyduğu bir kamera ile bir atari oyunu oynar gibi camiye girerek tek tek bütün Müslümanların üzerine kurşun yağdırıyor gördünüz. 49 kardeşimiz şehit oldu. Ayrıca bazı arabaların altına el yapımı bombalar koydukları da anlaşıldı. Bu adam bu cinayetleri bu katliamları yapmadan 70 küsur sayfalık bir manifesto yayınlamış. O manifesto da çok şey söylüyor. Dünyanın birçok tarafına fiili bir şekilde sözlü saldırılarda bulunuyor. Ama diyor ki, ’Türkler boğazın Asya yakasında Doğu yakasında oturabilir güvenlik içerisinde olabilirler. Ama boğazın Batı yakasına geçemezler eğer oralarda olmaya devam ederlerse Türkleri oralardan çıkarmayı biliriz’ diyor. ‘Geleceğiz bir gün Ayasofya minarelerini yıkacağız. Tarihi Yarımada’daki Süleymaniye gibi camileri yerle bir edip İslam’ın izlerini sileceğiz’ diyor. Bir kere şu hastalıklı zihniyete bakar mısınız? Senin gücün İslam’ın izlerini silmeye yetmez. İstanbul Sultan Fatih Hazretlerinin Fethi’nin bize mirasıdır. Dün vardık bugün varız kıyamete kadar da Allah’ın izni ile var olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 22:30
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