0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kurtulmuş'tan Netanyahu'nun Batı Şeria vaadine tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Netanyahu’nun, seçim yatırımı olarak Batı Şeria’yı ilhak etme vaadi hem uluslararası hukuk, hem bölge barışı adına son derece tehditkar ve tehlikelidir."

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:25
Kurtulmuş'tan Netanyahu'nun Batı Şeria vaadine tepki

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçim yatırımı olarak Batı Şeria’yı ilhak etme vaadinin hem uluslararası hukuk, hem de bölge barışı adına son derece tehditkar ve tehlikeli olduğunu bildirdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun 9 Nisan'daki seçimden galip çıkıp yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

"İsrail'in bu yayılmacı emellerine karşı uluslararası hukuka ve demokrasiye saygılı herkesin açıkça tepki göstermesi zorunludur. Çünkü işgal niyeti, planları ve stratejileri bu şekilde meşrulaştırılmış bir İsrail, sadece bölgemizi değil tüm dünyayı bir kaosa sürükleyecektir." ifadesini kullanan Kurtulmuş Filistin devletinin meşru varlığına sahip çıkmanın insanlığa sahip çıkmak anlamına geldiğini vurguladı.

Kurtulmuş, "Gazze de Batı Şeria da Filistin halkınındır. Netanyahu’nun, seçim yatırımı olarak Batı Şeria’yı ilhak etme vaadi hem uluslararası hukuk, hem bölge barışı adına son derece tehditkar ve tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 09:25
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  2. Batı Şeria
  3. İsrail
  4. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tanzim bitince fiyatlar tekrar arttı!
    1. Tanzim bitince fiyatlar tekrar arttı!
    2. Küresel iklim değişikliğine dikkat..
    3. (Özel) Yargıtay’dan gelinleri..
    4. Güvenli İnternet Tır’ı Isparta’da
    5. Irak'ta yüzlerce aile su baskını..
    6. Muğla’da HTŞ terör örgütü şüphelisi..
    7. (Özel) Şile yolunda motosikletli..
    8. Böbrek nakli olan kadın 6 yıl sonra..
    9. 'İnternette 'beğeni sevdası' sigarayla..
    10. Yahudilerden Trump’a protesto: Firavun
    11. İstanbul'a 20 butik tipi aile sağlık..
    12. Ağrı Amatör Liginin Şampiyonu Patnos..
    13. (Özel) Pendik’te dereye uçan araçtan..
    14. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    15. Palandöken Kartalları Final İçin..
    16. Trump skandal kararı nasıl aldığını..
    17. U12 İzmir Cup’a tam not
    18. Başkan Arıkan, “Ortak akılla hareket..
    19. Çocukların park sefası
    20. Döviz kurları
    21. İngiltere’de bulamadığı şifayı..
    22. Tekirdağ’da 45 kaçak göçmen yakalandı
    23. Elazığ’da 25 bin TL’lik malzeme çalan..
    24. Batı Yaka, Filistin’in! Türkiye’den..
    25. Kars Valiliği’nde açıklama
    26. BEDAŞ, ışıklarını söndürerek ‘yeni bir..
    27. Jakuzide korkutan yangın
    28. 'İnme Timi' ile ömür boyu felçli..
    29. Babacan Holding 2019'da hedef büyüttü
    30. Bakan Gül: Yürütme değil, YSK söz sahibi
    Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırı! 1 kişi öldü
    Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırı! 1 kişi öldü
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    İstanbul Havalimanı, İngiliz basınının gündemine oturdu!
    İstanbul Havalimanı, İngiliz basınının gündemine oturdu!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti