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Kurtulmuş: Yeni parti Ekim sonunda hazır

Saadet Partisi eski Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Ekim ayı sonu itibariyle yeni partinin kuruluşunun tamamlanacağını bildirdi

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Kurtulmuş: Yeni parti Ekim sonunda hazır

Kurtulmuş, CNR Expo’da düzenlenen 13. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Uluslararası Fuarı’nı Gezdi. Fuardaki standları MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan ile gezen Kurtulmuş, burada basın mensuplarının sorularını cevapladı. “Yeni partinin en kısa zamanda kuruluşunu sağlamak için bütün illerde müteşebbis heyetlere görevlerimizi veriyoruz. İnşallah Ekim ayı sonu itibariyle partinin genel merkezinin kuruluşu sağlanmış olacak” diyen Kurtulmuş, daha önce birlikte siyasi mücadele yürüttükleri çok sayıda kişinin bu yolu kendileriyle birlikte yürümeye karar verdiğini söyledi. Kurtulmuş, daha önce başka siyasi partilerde olan veya hiç siyasete girmemiş çok sayıda kişinin kendilerine müracaat ederek görev almak istediklerini kaydederek, “Beklediğimizden çok daha canlı bir şekilde partinin kuruluşunu tamamlayacağız” dedi. Saadet Partisi’nden istifalarla ilgili bir soru üzerine Kurtulmuş, şu ana kadar 53 il başkanı, 65’in üzerinde belediye başkanı ve 500’ü aşkın ilçe yönetiminin istifa ettiğini ve istifaların sürdüğünü bildirdi.

YENİ PARTİNİN İSMİ VE AMBLEMİ

Kurtulmuş, yeni kurulacak partinin isim ve ambleminin netleşmediğini ifade ederek, “30’a yakın isim var. Bu isimler arasında yoğunlaşıyoruz. Hem çok kısa olması, hem de anlamlı bir isim bulmak zor bir şey. İşin bu kısmı partiyi kurmaktan daha zor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:03
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YORUM YAZ

  • a.hamita.hamit35 dk önce
    Bu ne şimdi? 2010 tarihli haber biraz eskimemişmi sizce?
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