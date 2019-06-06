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Kurtulmuş heyelanlı mahallede incelemede bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "Buradaki vatandaşlarımız şimdiye kadar mağdur edilmedi, gerekli yardımlar hem Valilik hem Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak vatandaşlarımızın bu afetten sonra ayakta kalması temin edilmeye çalışıldı. Bundan sonra da özellikle AFAD üzerinden bu afetin izlerinin bütünü ile silinebilmesi için kalıcı destekler, kalıcı konutlar yapılması süreci başlıyor"

06 Haziran 2019 Perşembe 17:05
Kurtulmuş heyelanlı mahallede incelemede bulundu

ORDU (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Aybastı ilçesinde heyelana maruz kalan vatandaşların şimdiye kadar mağdur edilmediğini, gerekli yardımların hem Valilik hem Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak vatandaşların bu afetten sonra ayakta kalmasının temin edilmeye çalışıldığını belirterek, "Bundan sonra da özellikle AFAD üzerinden bu afetin izlerinin bütünü ile silinebilmesi için kalıcı destekler, kalıcı konutlar yapılması süreci başlıyor." dedi.

Sağlık Mahallesi'ndeki heyelanlı bölgede incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Kurtulmuş, mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileyerek bayramlarını kutladı.

Kurtulmuş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekten önemli bir felaket ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Allah'ın lütfu, bir tek vatandaşımızın burnu kanamadan, hiçbir zayiat olmadan bu doğal, büyük afeti atlatmış olduk." ifadesini kullandı.

İlk andan itibaren kendisi ve Büyükşehir Belediyesi, Ordu Valiliği, Kaymakamlık ve bütün belediyelerin, bütün güçleriyle yaraların sarılması için çalışmalar sürdürdüğüne işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Buradaki vatandaşlarımız şimdiye kadar mağdur edilmedi, gerekli yardımlar hem Valilik hem Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak vatandaşlarımızın bu afetten sonra ayakta kalması temin edilmeye çalışıldı. Bundan sonra da özellikle AFAD üzerinden bu afetin izlerinin bütünü ile silinebilmesi için kalıcı destekler, kalıcı konutlar yapılması süreci başlıyor. Hep beraber arkadaşlarımız takip ediyor, bendeniz de bu işi birinci derecede takip edenlerden birisi olmaya devam edeceğim. İnşallah bu bölgenin yaşamış olduğu afet sonrasında kısa süre içerisinde yeniden canlanması, yaralarının sarılması temin edilecek."

Kurtulmuş, emeği geçen, ilk andan itibaren canla başla çalışan, afeti yaşanmadan önce tespit ederek vatandaşların tahliyesini sağlayan başta Ordu Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, AFAD ve ilgili bütün birimlere yürekten teşekkür ettiğini dile getirerek, "Vaktinde, anında çok seri kararlar alınarak seri uygulamalar yapıldı ve burada vatandaşlarımızın Allah muhafaza kötü bir sonuçla karşılaşmasının önüne geçildi. Şimdi bundan sonraki süreçte de kalan bütün bu eksikliklerin giderilmesinde, yine seri şekilde çalışılacak. Etkin kararlar alınacak ve ümit ediyorum ki buradaki afetin yaraları bütünüyle sarılacaktır. Bir kez daha bölge halkına, Ordulu hemşehrilerimize 'Geçmiş olsun.' diliyorum." diye konuştu.

Doğu Karadeniz bölgesinin önemli sorunlarından birisinin bu tür toprak kaymaları olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, bundan sonraki süreçlerde çok daha titiz, dikkatli olarak özellikle yeni yapılanmaların takip edileceğini ve vatandaşların bu tür heyelan riskleriyle karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını vurguladı.

Kurtulmuş, Aybastı'da ve burada yaşayan vatandaşlarla bayramlaşma imkanı bulduğu için de oldukça mutlu olduğunu ifade ederek, "İnşallah en kısa süre içerisinde bu olay gelmiş geçmiş olacak, etkileri de ortadan kaldırılmış olacak." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 17:05
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  2. Aybastı
  3. heyelanlı bölge
  4. Ordu

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