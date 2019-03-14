Kurtulmuş: "Birkaç sene içerisinde kendi hava savunma sistemimizi kuracağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündemdeki S-400 füzelerine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri’ne tepki göstererek, “Sen Amerika’ysan biz de Türkiye’yiz. Öteki Rusya’ysa biz de Türkiye’yiz. Allah’ın izniyle birkaç sene içerisinde kendi hava savunma sistemimizi kuracağız.” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar’daki gençlerle buluştu. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda gerçekleşen “Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor” etkinliğine katılan Kurtulmuş, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile birlikte liseli öğrencilerinin sorularını cevapladı. Gençlerin, ülkenin geleceği için önemini anlatan Kurtulmuş, “Bir ülkenin hele bizim gibi iddiası olan, iradesi olan, geçmişi olan ve gelecek hedefleri olan bir ülkenin en büyük gücü, sadece ekonomik gücü, sadece teknolojik gücü, sadece askeri gücü değildir. Bir ülkenin en önemli gücü, en büyük gücü gerçekten ülkesine inanmış, kendi medeniyetine bağlı, kendi değerlerine bağlı, kendi inançlarına bağlı, topluma bağlı, idealist genç nesillerdir” diye konuştu.

“Sen Amerika’ysan biz de Türkiye’yiz”

Son günlerde gündemde olan S-400 füzelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri’nin tepkisini eleştirerek, “Hiçbir şekilde ekonomide, tarımda, üretimde başkalarına muhtaç olmayacağız. Başkalarından beklenti içerisinde değil, kendisi güçlü olan bir Türkiye kuracağız. Son günlerde izliyorsunuz, Türkiye S-400’leri alır mı, almaz mı? Amerikalılar diyorlar ki: S-400’leri alırsanız külahları değişiriz. Benim hava savunmasına ihtiyacım var. Dilinin altında bir bakla var, söyleyemiyor onu. Sen PKK ile PYD ile mücadele ediyorsun, onun için sana vermem diyecek de, diyemiyor. Peki sen vermiyorsan ben Ruslardan alayım. Alamazsın. Böyle bir şey olur mu? Kusura bakma, sen Amerika’ysan biz de Türkiye’yiz. Öteki Rusya’ysa biz de Türkiye’yiz. Allah’ın izniyle birkaç sene içerisinde kendi hava savunma sistemimizi kuracağız. Bu ülke S-400’lerle IMF arasında sıkışıp kalacak küçük bir ülke değildir. Bu ülke bir daha IMF’nin kapısına gitmeyecektir, IMF’ye el avuç açmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Sen Türkiye’nin lideri olan Tayyip Erdoğan’a laf söyleyeceğine önce elindeki şu kanları bir temizle”

İsrail Başbakanı Netenyahu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği sözleri eleştiren Kurtulmuş, “Sen Türkiye’ye ve Türkiye’nin lideri olan Tayyip Erdoğan’a laf söyleyeceğine önce elindeki şu kanları bir yıka, elindeki şu kanları bir temizle de öyle konuş. Neden bu lafı söylüyor? Türkiye’nin ne kadar güçlendiğini görüyor da onun için bu lafı söylüyor. Türkiye güçlü bir şekilde Filistin davasının yanında durunca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda nasıl İsrail’in aleyhine kararlar çıktığını biliyor da, onun için Türkiye’nin karşısında bu lafları söylüyor. Dış politikada başkalarının dediğiyle korkan, içine kapanan değil, dünyanın gerektirdikleri bütün gücü koruyarak, sahip olarak dünyada hakkın, adaletin, mazlumların sözcüsü olan bir Türkiye. Dünya 5’ten büyüktür, diyerek dünya zalimlerine kafa tutabilen bir Türkiye.” şeklinde konuştu.

“Sadece 31 Mart akşamı için değil, Türkiye’nin 2023’ü, 2053’ü ve 2071’i için oylarınızı kullanın”

Konuşmasında yaklaşan yerel seçimlere de değinen AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “Bu salonda ilk sefer oy kullanacak kardeşlerimiz var. Onlara diyoruz ki, sadece 31 Mart akşamı için değil, Türkiye’nin 2023’ü, 2053’ü ve 2071’i için oylarınızı kullanın. Ben bir siyasi partinin yöneticisi olarak söylemiyorum. Şöyle bir bakın, Türkiye’nin geleceğine ilişkin kim laf söylüyor. Kim Türkiye’nin 2053’ünden, 2071’inden bahsediyor. Kim Türkiye’yi daha güçlü bir ülke, sanayide, teknolojide, eğitimde, ulaştırmada vs. daha ileriye götürecek sözleri ve projeleri gündeme getiriyor. İnanın ki sadece AK Parti bunu söylüyor. AK Parti’nin hedefi, güçlü ve büyük Türkiye’yi sizlerin gayretiyle kurmaktır. Bütün gücümüz sizsiniz” diye konuştu.