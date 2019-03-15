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Kurtulmuş, Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti

15 Mart 2019 Cuma 16:32
Kurtulmuş, Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu'nda esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Kurtulmuş, sabah Beyoğlu'nda iş adamları, esnaf ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Öğleden sonra Sıraselviler Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Kurtulmuş, dükkanlara girerek esnafla selamlaştı.

Kurtulmuş, cadde boyunca yürüyerek, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Kurtulmuş, bir bahçenin duvarındaki kedileri de sevdi.

AK Parti Cihangir Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret eden Kurtulmuş, burada seçim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Numan Kurtulmuş'a, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:32
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  2. Beyoğlu
  3. esnaf ziyareti

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