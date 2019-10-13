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Kurtulmuş: "ABD Türkiye ile ipleri koparmayı hiç bir zaman göze alamaz"

CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik’in programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ABD’nin hiç bir zaman Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamayacağını söyledi.

13 Ekim 2019 Pazar 11:01
Kurtulmuş: "ABD Türkiye ile ipleri koparmayı hiç bir zaman göze alamaz"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik’in programına konuk oldu.

"ABD hiç bir zaman göze alamaz"

TSK’nın Fırat’ın doğusunda başarıyla sürdürdüğü "Barış Pınarı Harekatı" ve ABD’nin yaptırım tehditleri hakkında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, ABD’nin Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamayacağını söyledi.

İşte Kurtulmuş’un o açıklaması;

"Uzunca bir süredir uyarıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız delilleriyle görüntüleriyle her fırsatta yüzlerine söylemiştir. Pentagon ağırlık bir yapı burada bir terör koridoru oluşturmaya destek verdiler. ABD hiç bir zaman Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamaz. Türkiye burada söylediklerinden vazgeçmeyecek."

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:01
  1. Numan Kurtulmuş
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. ABD
  4. Türkiye
  5. CNN Türk
  6. Hakan Çelik

YORUM YAZ

  • DubaraDubara2 sa önce
    Bence de AKP' de ABD karşıtlığı yok ; ama hakkını verelim çök güzel karşıymış gibi rol yapıyorlar.Ne de olsa bunu bir zamanlar AKP'ye ateş püsküren kişi söylüyor.

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