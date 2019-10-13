Kurtulmuş: "ABD Türkiye ile ipleri koparmayı hiç bir zaman göze alamaz" CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik’in programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ABD’nin hiç bir zaman Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamayacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik’in programına konuk oldu. "ABD hiç bir zaman göze alamaz" TSK’nın Fırat’ın doğusunda başarıyla sürdürdüğü "Barış Pınarı Harekatı" ve ABD’nin yaptırım tehditleri hakkında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, ABD’nin Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamayacağını söyledi. İşte Kurtulmuş’un o açıklaması; "Uzunca bir süredir uyarıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız delilleriyle görüntüleriyle her fırsatta yüzlerine söylemiştir. Pentagon ağırlık bir yapı burada bir terör koridoru oluşturmaya destek verdiler. ABD hiç bir zaman Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamaz. Türkiye burada söylediklerinden vazgeçmeyecek."

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