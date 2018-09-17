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Kurtuba Ulu Camii kilisenin malı olamaz

İspanya'da bulunan Kurtuba Ulu Camii ile ilgili raporunu tamamlayan uzmanlar, yapının hiçbir zaman 'Kutsal Katedral Kilisesi'ne ait olmadığını belirtti.

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:40
Kurtuba Ulu Camii kilisenin malı olamaz

Kurtuba Ulu Camii’ne ev sahipliği yapan İspanya’nın Cordoba (Kurtuba) kenti belediyesinin görevlendirdiği komisyon, katedral olarak kullanılan yapı ile ilgili raporunu tamamladı. Belediye Meclisine sunulan raporda, tarihi analizlerin, kilisenin 2006’da “Kutsal Katedral Kilisesi” olarak adlandırdığı yapıya hiçbir zaman sahibi olmadığını ve olmayacağını gösterdiği belirtildi.

1236 YILINDA KATEDRALE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

 

Kilisenin sahiplik iddiasıyla oluşan 12 yıllık durumun adaletsiz olduğu ve vatandaşların menfaatine ters düştüğü vurgulandı. Endülüs dini mimarisinin en tanınmış ve en büyük binası olan Kurtuba Ulu Camii, 786 yılında yapılırken, 1236 yılında katedrale dönüştürüldü.

ANAYASA MAHKEMESİNE GİDİLSİN

Bunlar arasında Anayasa Mahkemesine kilisenin sahiplik iddiasının geçersiz kılınması amacıyla gidilmesi ilk sırada yer alırken bunun için yeterli parlamenter desteğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekildi.

Eğer bu yolla başarı elde edilemezse belediyenin normal mahkemelere gitmesi önerisinde bulunulan raporda, ancak bunun da süreci uzatabileceği uyarısında bulunuldu. Raporu hazırlayan heyette eski UNESCO Başkanı Federico Mayor Zaragoza, tarihçiler Alejandro Garcia Sanjuan, Juan Bautista Carpio ile haziran ayında başbakan yardımcısı olduğu için raporu imzalayamayan Carmen Calvo yer aldı.

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 12:40
  1. Kurtuba Ulu Camii
  2. İspanya
  3. Cordoba
  4. Kutsal Katedral Kilisesi
  5. Endülüs dini mimarisi
  6. UNESCO Başkanı Federico Mayor Zaragoza
  7. Alejandro Garcia Sanjuan
  8. Juan Bautista Carpio
  9. Carmen Calvo

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