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Kurtlar Vadisi'nin yeni kanalı belli oldu!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve önümüzdeki sezon izleyici ile buluşmaya hazırlanan Kurtlar Vadisi Pusu, Kanal D'de ekrana gelecek.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:09
Kurtlar Vadisi'nin yeni kanalı belli oldu!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi Pusu, yeni sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

NECATİ ŞAŞMAZ MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde yeni sezonda izleyici ile buluşacaklarını belirterek çeşitli kanallarla dirsek temasında olduklarına dikkat çekmişti.

KANAL D'DE EKRANA GELECEK

Şaşmaz'ın bu açıklaması sonrası herkes Kurtlar Vadisi Pusu'nun hangi kanalda ekrana geleceğini merak etmeye başlamıştı. Medya kulislerindeki iddiaya göre; Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 12:09
  1. Kurtlar Vadisi Pusu
  2. kanal d

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