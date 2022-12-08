Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi 'Deve Tuncay'ın mezarına dadandılar
Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncularından 'Deve Tuncay' lakaplı Osman Wöber'in takıntılı hayranı mezarına dadandı.
Kurtlar Vadisi'nin efsane isimlerinden 'Deve Tuncay' lakaplı Osman Wöber geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz haziran ayında hayatını kaybetmişti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Wöber'in takıntılı hayranı mezarına dadandı.
Osman Wöber'in eşi suç duyurusunda bulundu
Oyuncunun spiker eşi Müge Wöber, sosyal medyada merhum eşiyle ilişkisi olduğunu ileri süren Billur K.'nin, hazırladığı fotomontajlı fotoğraflar nedeniyle zor durumda kaldığını belirterek adliyenin yolunu tuttu.
Mezarda tahribat yaptı
Wöber, aynı kullanıcının merhum eşinin mezarının başında çektiği videoları aşk dolu müziklerle yayınladığını ve mezarda tahribat yaptığını iddia etti. Ünlü spiker, eşinin vefatından sonra bir sosyal medya kullanıcısının tacize varan eylemlerine maruz kaldığını iddia etti.
Wöber Şikayet dilekçesinde, Billur K. isimli kullanıcının hazırladığı fotomontaj fotoğraflarla sosyal medyada Osman Wöber'le ilişkisi olduğu yönünde mesajlar paylaşarak, şahsi cep telefonunu paylaştığını ifade etti.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.