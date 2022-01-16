Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde oynadığı "Ahmet Kudret Hazarbeyoğlu" karakteriyle birçok kişi tarafından sevilen oyuncu Bozkurt Kuruç, hayatını kaybetti.
Türk tiyatrosunun tanınan ismi Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Türk tiyatrosunun gelişmesinde önemli katkıları bulunan eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Bozkurt Kuruç, geçtiğimiz gün İzmir'de hayatını kaybetti. 86 yaşında yaşamını yitiren sanatçı, Kurtlar Vadisi'nde oynadığı "Ahmet Kudret Hazarbeyoğlu" karakteriyle gönüllere taht kurmuştu.
Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberinin ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Twitter üzerinden paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Devlet sanatçısı, Edebi Kurul Başkanı, sanat yönetim kurulu üyemiz, çok değerli büyüğümüz, hocamız, eski Genel Müdürümüz, yeri doldurulamaz tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç’un vefat haberini almanın derin üzüntüsü içindeyim. Yönettiği sayısız oyunla hafızalarımızda yer etmiş, rol aldığı oyunlarla akıllarımıza kazınmış, yetiştirdiği sanatçılar ile Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sunmuş çok kıymetli Bozkurt Kuruç hocama Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."