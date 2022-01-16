  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti
Medya

Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nde oynadığı "Ahmet Kudret Hazarbeyoğlu" karakteriyle birçok kişi tarafından sevilen oyuncu Bozkurt Kuruç, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 15:29:00 -
Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun tanınan ismi Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Türk tiyatrosunun gelişmesinde önemli katkıları bulunan eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Bozkurt Kuruç, geçtiğimiz gün İzmir'de hayatını kaybetti. 86 yaşında yaşamını yitiren sanatçı, Kurtlar Vadisi'nde oynadığı "Ahmet Kudret Hazarbeyoğlu" karakteriyle gönüllere taht kurmuştu.

Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberinin ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Twitter üzerinden paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Devlet sanatçısı, Edebi Kurul Başkanı, sanat yönetim kurulu üyemiz, çok değerli büyüğümüz, hocamız, eski Genel Müdürümüz, yeri doldurulamaz tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç’un vefat haberini almanın derin üzüntüsü içindeyim. Yönettiği sayısız oyunla hafızalarımızda yer etmiş, rol aldığı oyunlarla akıllarımıza kazınmış, yetiştirdiği sanatçılar ile Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sunmuş çok kıymetli Bozkurt Kuruç hocama Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay