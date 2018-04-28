Kurtlar Vadisi neden farklı kanala geçti? Necati Şaşmaz'dan açıklama

Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi'nin kanal değiştirmek zorunda kaldığını, çünkü namaz kılan başrol oyuncusu istenmediğini söyledi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda konuşan Necati Şaşmaz, şunları söyledi:

Kurtlar Vadisi kanal değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü 'O başrol oyuncusunun namaz kılmasını istemiyoruz, kılmasa da olur. Kılmış gibi yapsın. Polat'ın babası neden müezzin? Tamam müezzin olabilir de neden ezan okuyor? Neden sela veriyor?' Kanal değiştirdik, yine bitmedi."