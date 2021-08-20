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Medya Kurtlar Vadisi Kaos'un kaderi resmen belli oldu
Medya

Kurtlar Vadisi Kaos'un kaderi resmen belli oldu

Bir döneme damga vuran ve halen yeniden ekranlara gelmesi yönünde çağrılar yapılan Kurtlar Vadisi'nin senaristi olan Bahadır Özdener, yeni dizi projesi anlaşması yaptı. Bu kadar Vadi hayranlarını fena halde üzdü.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 15:32:00 -
Kurtlar Vadisi Kaos'un kaderi resmen belli oldu

Yayına girdiği dönemde ilgi yağmuruna tutulan Kurtlar Vadisi ile reyting listelerini sallayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın senaristinden sürpriz dizi projesi geliyor.

Televizyon ekranlarında izlenme rekorları kıran pek çok dizi projesinde imzasını taşıyan Bahadır Özdener'in yeni dizisi belli oldu.

Benim Hayatım dizisini çekecek olan Bahadır Özdener'in bu hamlesi Kurtlar Vadisi hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Vadi hayranları diziyi beklerken böyle bir kararın alınması Vadicileri fena halde üzdü

Öte yandan başarılı isim Bahadır Özdener, seyircisiyle yeni sezonda buluşturmayı planladığı Benim Hayatım projesi için oyuncu arayışını sürdürüyor. BVB adını verdiği bir yapım şirketin kuran Bahadır Özdener'in Star TV kanalıyla anlaşma gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan geçtiğimiz aylarca ekran ömrü tükenen Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yıldız oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, Benim Hayatım yapımının başroldeki ismi olarak açıklandı.

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