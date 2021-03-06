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Medya Kurtlar Vadisi Kaos'tan bomba açıklama! İlk detaylar geldi
Medya

Kurtlar Vadisi Kaos'tan bomba açıklama! İlk detaylar geldi

Televizyon dizileri tarihinde bir efsane olan Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fenomen dizinin yeni formatı ve detayları merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadi Kaos isimli bir dizinin çekileceği müjdesi verilmişti. Yeni sezondan gelen ilk bilgilere göre dizinin ne zaman çekileceği belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 11:30:00 - 2021-03-06 11:59:22
Kurtlar Vadisi Kaos'tan bomba açıklama! İlk detaylar geldi

Hayranlarının merakla beklediği Kurtlar Vadisi Kaos için hazırlıklar sürüyor. Ekranların en çok izlenen yapımlarından olan diziyle ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Önümüzdeki aylarda kast çalışmalarının tamamlanması beklenen dizinin henüz başrolü belli değil.

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisi, Kurtlar Vadisi Kaos adıyla yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin çekimlerinin ise Temmuz ayında başlayacağı konuşuluyor.

Her şey planlandığı gibi giderse Kurtlar Vadisi Kaos'un Eylül-Ekim ayında ekrana gelmesi planlanıyor. Yapım şirketinin kanallarla görüştüğü fakat resmi bir anlaşma yapmadığı da gelen duyumlar arasında.

Dizinin başrolü şu an belli değil ancak birkaç isim ile görüşüldüğü biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili soruları yanıtlayan Kenan İmirzalıoğlu, "Teklif gelirse neden olmasın?" demişti.

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