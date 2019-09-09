Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor! İşte yeni kanalı... Türk televizyon tarihinin en ses getiren dizilerinden olan Kurtlar Vadisi, 2020 yılında ekranlara geri dönüyor.

Türk televizyon tarihinin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi’nin yeni bölümlerini yayınlanacağı kanal belli oldu. Kurtlar Vadisi Kaos 2020'de! Geçen sezon bazı televizyon kanallarıyla yaptığı anlaşmalar son dakikada iptal olan Kurtlar Vadisi Kaos 2020 yılında gösterime girecek. Birinci sezon senaryosu hazır olan Kurtlar Vadisi Kaos’un çekimlerinin ise Kasım ayında başlaması beklenirken dizinin Nefflix'te iddia edildi. Dizinin başrolünde her zamanki gibi Polat Alemdar (Necati Şaşmaz) yer alacak.

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