0553 313 94 23

Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor! İşte yeni kanalı...

Türk televizyon tarihinin en ses getiren dizilerinden olan Kurtlar Vadisi, 2020 yılında ekranlara geri dönüyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:23
Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor! İşte yeni kanalı...

Türk televizyon tarihinin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi’nin yeni bölümlerini yayınlanacağı kanal belli oldu.

Kurtlar Vadisi Kaos 2020'de!

Geçen sezon bazı televizyon kanallarıyla yaptığı anlaşmalar son dakikada iptal olan Kurtlar Vadisi Kaos 2020 yılında gösterime girecek.

Birinci sezon senaryosu hazır olan Kurtlar Vadisi Kaos’un çekimlerinin ise Kasım ayında başlaması beklenirken dizinin Nefflix'te iddia edildi.

Dizinin başrolünde her zamanki gibi Polat Alemdar (Necati Şaşmaz) yer alacak.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:23
  1. Kurtlar Vadisi
  2. Pana Film
  3. Kurtlar Vadisi Kaos
  4. Polat Alemdar
  5. Necati Şaşmaz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katil İsrail askerleri 14 Filistinliyi tutukladı
    1. Katil İsrail askerleri 14 Filistinliyi..
    2. Çocuk Esirgeme Kurumu öğrencilerinin..
    3. Okullarda ilk ders zili çaldı
    4. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine..
    5. Tekel bayiindeki cinayet davası devam..
    6. İl Jandarma Komutanı İnan,..
    7. Öğretim yılına en acı başlangıç
    8. Almanya'dan Kaftancıoğlu açıklaması!..
    9. İstanbul’dan başlayan kovalamaca..
    10. Ayancık’ta ’Trap ve Tek Kurşun..
    11. Bakan Selçuk'tan yeni eğitim öğretim..
    12. Kartal Belediyesi ve Ahbap..
    13. Atlı süvariler Konak Meydanı’nda
    14. Otokar’ın TULPAR ve COBRA II araçları..
    15. Amerika'dan balistik füze denemesi
    16. AK Parti perşembe günkü gelişmeyle..
    17. Haber yerel..Karaova’yı canlandıracak..
    18. "Dünyada golfseverlerin tamamı..
    19. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP..
    20. DHMİ Genel Müdürü Keskin: "Havacılık..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!