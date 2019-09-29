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Batman Valiliği 'Kürtçe şarkı engellendi' iddiasına yalanlama!

Batman Valiliği, bir ses yarışmasında birinci olan Dodan Özer'in bir kafede Kürtçe şarkı söylediği sırada polis tarafından engellendiği yönündeki iddiaları yalanladı.

29 Eylül 2019 Pazar 15:16
Batman Valiliği 'Kürtçe şarkı engellendi' iddiasına yalanlama!

Katıldığı bir ses yarışmasında birinci seçilen şarkıcı Dodan Özer'in bir kafede Kürtçe şarkı söylerken polis tarafından engellendiği iddialarıyla ilgili Batman Valiliği açıklama yaptı.

İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, kafenin alkol satışı ve canlı müzik ruhsatının olmadığı ifade edildi.

"Tamamen asılsız"

Açıklamada, "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem, alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan iş yerine uygulanan faaliyetten men işleminden ibarettir" denildi.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 15:16
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