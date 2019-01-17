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"Kurtarma ekibi bütün Ukrayna halkı için kahramandır"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha:"Samsun Valisi ve kurtarma ekibinin bütün Ukrayna halkı için bir kahraman olmaları zaten aşikardır. O yüzden bugün kendilerine Cumhurbaşkanımızın hediyesi ile teşekkür belgeleri takdim edildi ama en önemlisi, bütün Ukrayna halkının kurtarılan hayatlar için minnet duygusudur"- Samsun Valisi Osman Kaymak: "Bizim için en büyük ödül, 7 canın kurtarılmasıdır. Keşke diğer 6 canı da kurtarabilseydik düşüncesindeyiz"

17 Ocak 2019 Perşembe 14:51
"Kurtarma ekibi bütün Ukrayna halkı için kahramandır"

SAMSUN (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Samsun açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatının kurtarılma çalışmasıyla ilgili, "Samsun Valisi ve kurtarma ekibinin bütün Ukrayna halkı için bir kahraman olmaları zaten aşikardır. O yüzden bugün kendilerine Cumhurbaşkanımızın hediyesi ile teşekkür belgeleri takdim edildi ama en önemlisi, bütün Ukrayna halkının kurtarılan hayatlar için minnet duygusudur." dedi.

Sybiha, Samsun açıklarında 7 Ocak'ta batan "8841644 IMO" numaralı "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinde Ukraynalı mürettebatın kurtarılmasındaki çalışmaları dolayısıyla Vali Kaymak ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Valiliği ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Sybhia, Vali Kaymak ve kurtarma ekibinin bütün Ukrayna halkı için kahraman olduğunu söyledi.

Çok zor şartlar olmasına rağmen Ukraynalı denizcileri, Türk ekiplerin, kendi hayatlarını tehlikeye atarak kurtardığına işaret eden Sybiha, şöyle devam etti:

"Ankara'da bizim denizciler ile konuşurken onlardan şöyle bir yorum aldım: 'Söz konusu olay Türkiye'de olmamış olsaydı bu kadar ilgi gösterileceğini düşünmüyoruz.' dediler. Bir nevi bu olayın burada yaşanmasına çok sevindik. Çünkü çok hızlı yardım sağlandı ve çok başarılı bir operasyon gerçekleşti. Kendi hayatlarını tehlikeye atarak kurtarma ekibi, çok başarılı operasyon sergiledi. Çok zor hava şartları olmasına rağmen yine de denizcilerimiz kurtarıldı."

Ukraynalı gemicilerin gördükleri ilgiden dolayı şaşırdıklarını belirten ve çok mutlu olduklarına dikkati çeken Sybiha, "Söz konusu durum iki ülke arasında var olan stratejik ortaklığın bir temsilidir. İki halk arasında var olan dostane ilişkilerin bir simgesidir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna halkının kurtarılan hayatlar için minnet duygusu taşıdığını vurgulayan Sybiha, "Samsun Valisi ve kurtarma ekibinin bütün Ukrayna halkı için bir kahraman olmaları zaten aşikardır. O yüzden bugün kendilerine Cumhurbaşkanımızın hediyesi ile teşekkür belgeleri takdim edildi ama en önemlisi, bütün Ukrayna halkının kurtarılan hayatlar için minnet duygusudur. Bütün bu anlar bizi daha da yakınlaştırıyor birbirimize ve aynı zamanda gerçek stratejik ortaklığı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) alımına yönelik anlaşma imzalandığını hatırlatarak, "Ukrayna ve Türkiye arasındaki bu stratejik ortaklık, kaliteli seviyeye çıkmıştır. Sadece ekonomiler değil, halklar arasındaki ilişkiler de gelişmektedir. Birlikte daha güçlüyüz. Birlikte toplam 120 milyon kişiyiz. Böyle bir iş birliğinden her taraf kazanmaktadır. Bu iş birliğimizi geliştirmemiz lazım." diye konuştu.

- "Bizim için en büyük ödül, 7 canın kurtarılmasıdır"

Vali Kaymak da Samsun açıklarında meydana gelen olaya ekiplerin hemen müdahale ettiğini anımsatarak, 7 gemicinin kurtarıldığı için mutlu olduklarını ancak kurtaramadıkları 6 gemici için üzüldüklerini söyledi.

Arama kurtarma operasyonunun İzmir'den keşif uçağı, 2 helikopter, Merzifon Ana Jet Üssü'nden Skorsky helikopteri, 2 kurtarma botu, 1 Dost gemisiyle yürütüldüğünü ayrıca balıkçıların destek verdiğini anlatan Kaymak, "Sivil halk ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hep birlikte bu operasyona katılarak daha çok insanı nasıl kurtarabiliriz, onun gayretini verdiler. Operasyona katılan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim için en büyük ödül, 7 canın kurtarılmasıdır. Keşke diğer 6 canı da kurtarabilseydik düşüncesindeyiz." dedi.

Konuşmaların ardından Sybiha, Vali Kaymak, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır ve ekibine, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun gönderdiği teşekkür belgesi ile saati sundu.


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:51
  1. Andrii Sybiha
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  4. kuru yük gemisi
  5. Osman Kaymak
  6. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi

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