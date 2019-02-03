0553 313 94 23

Kurtarın bu çocukları! Yardımcı olmak isteyen polise tepki gösterdi: Hamamcı mısın yıkıyorsun?

Antalya'da, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle üst geçidin altında baygın haldeyken bulunan 22 yaşındaki Cihan Ö. isimli genç yüzüne su dökerek, kendisini uyandırmaya çalışan polise, "Ağabey, ne yapıyorsun? Polis misin, hamamcı mısın? Beni neden yıkıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

03 Şubat 2019 Pazar 14:12
Kurtarın bu çocukları! Yardımcı olmak isteyen polise tepki gösterdi: Hamamcı mısın yıkıyorsun?

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinin altında bu sabah saat 11.30 sıralarında ilginç bir olay meydana geldi. Üst geçidin ayağında hareketsiz yatan genci görenler, polise haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin Cihan Ö. (22) olduğunu belirledi. Cihan Ö.'nün ayak ucunda plastik su şişesi, çakmak ve sünger bulan polis, uyuşturucu kullandıktan sonra krize girdiğini tespit etti.

"Polis misin, hamamcı mısın?"

DHA'da yer alan habere göre Cihan Ö.'yü uyandırmak için uzun süre çaba harcayan polis memuru, ekip aracından getirdiği pet şişenin içindeki suyu gencin yüzüne döktü. Bu sırada gözlerini açan Cihan Ö., eliyle yüzünü silerek, polise, "Ağabey, ne yapıyorsun? Polis misin, hamamcı mısın? Beni neden yıkıyorsun?" dedi. Polis memurunun, uyanmasına yardımcı olmak için bu yola başvurduğunu söylemesinin ardından Cihan Ö., ayağa kalkarak, uzaklaşmak istedi. Polisin gitmesine izin vermemesine rağmen Cihan Ö., tedavi edilmek istemediğini belirtip, evine gideceğini söyledi. Cihan Ö., ara sokaklardan giderek, izini kaybettirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 14:12
  1. Antalya
  2. Uyuşturucu
  3. polis

YORUM YAZ

  • Osman ÖzkanOsman Özkan9 dk önce
    vatandaşlarının kışlık soğan patates ihtiyacını karşılayacak depoloma tesislerinden bihaber hükümet düşmanlarının ve rakiplerinin ucuz soğanpatetes gibi gida ürünlerini pıyasadan toplayip topraga gömerek depolarda çürüterek vatandaşları hükümete karşı kışkışkırtacaklarını görup tedbirler almayı düşünemeyen ak parti hükümetleri evlerinde huzur ve mutluluk bulamamış yüz binlerce genç insanlara bu kafayla hiç bir çare bulamaz
  • sıla sıla 28 dk önce
    Allah bu çocukların durumunu REİS.'ten soracakkk. O da desin ki 'durmak yok, yola devam'

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Güreşte milliler zirveye çıktı
  1. Güreşte milliler zirveye çıktı
  2. BBP, 170 belediye başkan adayını..
  3. Rize'de "lazboard"lu kayak keyfi
  4. Gaziantepspor ikinci maçına da çıkmadı
  5. Akrebin zehri Türkiye'ye katkı..
  6. Trump, Netanyahu’nun seçim afişinde
  7. "Erkekler hastalarda kanser daha geç..
  8. "Bütçenin nereye harcandığını bilmek..
  9. Teröristbaşının avukatı Cambridge'de,..
  10. Papa, Osmanlı'ya işgalci diyen prensin..
  11. "Nereden tehdit gelirse gelsin orada..
  12. Bülent Arınç'tan Aydın Denktaş mesajı!..
  13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  14. Özhaseki'den 'algı operasyonu' uyarısı
  15. Özhaseki uyardı: Her seçimde aynısını..
  16. Darbeci hain Yusuf Yusuf! ABD’li..
  17. Spot piyasada elektrik fiyatları
  18. Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması!..
  19. Elazığ'da Geleneksel Okçuluk Turnuvası
  20. Kurtarın bu çocukları! Yardımcı olmak..
Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti

Günün Karikatürü

03 Şubat 2019
Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı