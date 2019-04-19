Kurtarılma çalışmaları havadan görüntülendi

Bursa’nın İznik ilçesinde define kazarken mağarada jeneratörün dumanından etkilenerek mahsur kalanları kurtarılma çalışması havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Kızıltepe Mahallesi’nde jandarma ekipleri, 20.00 sıralarında 7 kişinin mahsur kaldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yapılan çalışmalarda jeneratörden zehirlenen ilk kişiye 23.00 sıralarında ulaşıldı. Mağaradan sağ kurtarılan Ömer Kocaekşi (35) İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kocaekşi’den yaklaşık 1 saat sonra Recep Er, mağaradan çıkartıldı. Er’den yaklaşık 1 buçuk saat sonra bir kişi daha sağ olarak çıkartıldı.

Kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

Öte yandan arama kurtarma çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin seferber olduğu ve titizlikle mağara içerisinde kalanları kurtarmaya çalıştıkları görülüyor. Ayrıca mağarada kurtarılmayı bekleyen 5 kişiden yaşam belirtisi alındığı ve sesler duyduğu öğrenildi.

4 kişi gözaltına alındı

Jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre ise, define kazanların 11 kişi olduğu ve 4 şahsın gözcü olduğu ortaya çıktı. 4 şüpheli gözaltına alındı.