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Kurtarılan Ukraynalı mürettebattan Türkiye'ye teşekkür

Samsun açıklarında 3 gün önce batan kuru yük gemisinin kurtarılan 7 mürettebatı, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti- Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha:- "Çok korkunç bir trajedi yaşandı. Hayatlarını riske atarak denizcileri kurtaran Türk Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine ve tıbbi bakımı sağlayan Samsun Valisi Osman Kaymak'a teşekkür ederim. Stratejik ortaklığın çalışması budur"- Geminin mürettebatından Stanislav Shevchuk:- "Bu ülkenin dilini bilmesek de kendimizi çok iyi hissettik. Bize yardımcı olanlara çok minnettarız. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bizleri çok profesyonel şekilde kurtardı. Onlar gerçek kahramandır"

10 Ocak 2019 Perşembe 23:29
Kurtarılan Ukraynalı mürettebattan Türkiye'ye teşekkür

ANKARA (AA) - Samsun açıklarında 7 Ocak'ta batan "8841644 IMO" numaralı "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin kurtarılan Ukraynalı mürettebatı, kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Türk Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince 80 mil açıkta denizden kurtarılan 7 mürettebatı büyükelçilik binasında ağırladı.

Büyükelçi Sybiha, kabülde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok korkunç bir trajedi yaşandı. Hayatlarını riske atarak denizcileri kurtaran Türk Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine ve tıbbi bakımı sağlayan Samsun Valisi Osman Kaymak'a teşekkür ederim. Stratejik ortaklığın çalışması budur." ifadelerini kullandı.

Sybiha, kazada ölenlerin ailelerine baş sağlığı dileyerek, kurtarılan denizcilerin en kısa zamanda evlerine döneceklerini belirtti.

- "Sahil güvenlik ekipleri, gerçek kahraman"

Kurtarılan gemi personelinden Stanislav Shevchuk, dalgalara daha fazla dayanamayan geminin ön kısmının kırıldığını ve hızla batmaya başladığını anlattı.

Olayın hızla geliştiğini dile getiren Shevchuk, "Kendimizi farklı ülkede bulduk. Bu ülkenin dilini bilmesek de kendimizi çok iyi hissettik. Bize yardımcı olanlara çok minnettarız. Sahil güvenlik ekipleri bizleri çok profesyonel şekilde kurtardı. Onlar gerçek kahramandır." dedi.

Geminin aşçısı Tatyana Budko da yaşadıklarına ilişkin "Çok korkunç anlar yaşadık. Helikopterlerin geleceğini hiç düşünmedik. Onları görünce ruhumuz canlandı. Kurtarma ekipleri çok hızlı şekilde bize ulaştı." diye konuştu.

Göz yaşlarına hakim olamayan Budko, oğlu ve annesinin kendisini evde beklediğini söyledi.

Kabulde, kurtarılan mürettabata geleneksel Türk ve Ukrayna yemekleri ikram edildi.

Samsun'un 80 mil açıklarında 7 Ocak'ta "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden tehlike sinyali alınması üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.

Olayda geminin 13 kişilik mürettebatından 7'si kurtarılmış, kayıp denizcilerden 4'ünün cesedi bulunmuştu. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 23:29
  1. Ukrayna Büyükelçiliği

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