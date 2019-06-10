Kurtardıkları selzedeler ile polisler buluştu Başkentte dün başlayan şiddetli yağmurdan etkilenen Nurgül Artik ve kızı Sude Oğuzman, kendilerini boğulmaktan kurtaran polislerle bir araya geldi.

Başkentte dün başlayan şiddetli yağmurdan etkilenen Nurgül Artik ve kızı Sude Oğuzman, kendilerini boğulmaktan kurtaran polislerle bir araya geldi.

Ankara Etimesgut’ta başlayan şiddetli yağmurdan oluşan selden etkilenen evlerden birinde olan Nurgül Artik ve kızı Sude Oğuzman, kurtaran emniyet güçleriyle bir araya geldi. Buluşmada duygu dolu anlar yaşanırken, anne ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı.

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