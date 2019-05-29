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KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan gözlemcinin katıldığı tatbikatın kurtarma safhası tamamlandı - Tatbikatın son bölümünde senaryo gereği denizaltı arama kurtarma safhası gerçekleştirildi

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:39
KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı

MUĞLA (AA) - Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan gözlemcinin katıldığı tatbikatın kurtarma safhası tamamlandı.

Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Gürcistan, İtalya, Kanada, Katar, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Pakistan, Portekiz, Romanya, Yunanistan ve Uluslararası Denizaltı Kaçış ve Kurtarma İrtibat Bürosundan (ISMERLO) gözlemciler katıldı.

Marmaris Aksaz açıklarında gerçekleştirilen tatbikatın son bölümünde senaryo gereği denizaltı arama kurtarma safhası da gerçekleştirildi.

Tatbikatta satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya ulaşmak için Sonar ile arama yapıldı. Yürütülen çalışmalarda denizaltının yaklaşık 67 metre derinlikte olduğu belirlendi.

İlk olarak TCG Alemdar'da bulunan ROV ile denizaltının tespiti yapıldı. Atmosferik Dalış Sistemi (ADS) ile denizaltının ihtiyacı olan acil yaşam destek paketi ulaştırıldı.

Daha sonra denizaltı kurtarma çanıyla personelin kurtarılması faaliyetine başlandı. Denizaltında bulunan iki personel denizaltı kurtarma çanına alınarak gemiye getirildi.

Çoğunluğu birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personelin çalışma yürüttüğü KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı 31 Mayıs'ta sona erecek.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:39
  1. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı
  2. Muğla
  3. tatbikat

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