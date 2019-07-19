0553 313 94 23

"Kurtar Çakın'ın Objektifinden 45'inci Yılında Kıbrıs" fotoğraf sergisi

Gaziantep'te, Kıbrıs'taki Türklere yönelik Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarını yansıtan 54 fotoğrafın yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı

19 Temmuz 2019 Cuma 21:15
"Kurtar Çakın'ın Objektifinden 45'inci Yılında Kıbrıs" fotoğraf sergisi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Kıbrıs'taki Türklere yönelik Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarını yansıtan "Kurtar Çakın'ın Objektifinden 45'inci Yılında Kıbrıs" isimli fotoğraf sergisi izlenime sunuldu.

Kurtar Çakın, Sanko Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında, "Günaydın gazetesi adına 45 gün adada görev yapan bir gazeteci olarak çektiğim kareleri bugün sizlere sunuyorum." dedi.

Çakın, "Katliamlar sırasında çektiğim bir fotoğraf geçtiğimiz aylarda dünya basını tarafından tüm savaşlarda çekilen en acı 43 fotoğraf arasında yer aldı. Askere sarılan bir Kıbrıs Türk'ünün fotoğrafı... Ve daha niceleri... Savaşsız bir dünya dileğiyle teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan da Çakın'a teşekkür ederek, "Gerçekten duygulandık. O günleri yaşıyor durumdayım şu anda. Kıbrıs Türk'ünün varoluş nedeni 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Özgür toplumumuzun şu anki varoluş nedeni 1974 kutlu Barış Harekatı'dır." ifadesini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem, bir Kıbrıs gazisi olarak 45 yıl önceki olayları sergiyle tekrar yaşadığını dile getirdi.

Barış Harekatı'nın önemine işaret eden Erdem, "2. harekat sırasında Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamını birebir yaşadım. O şehitlerimizi o gece gördüm. Birçok işkence ve katliamları önledik. Kıbrıs Türk'üne barış getirdik, huzur getirdik." dedi.

Erdem, Kıbrıs'ta 498 şehit verildiğini, bunlardan 5'inin Gaziantepli olduğunu söyledi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de gazeteciliğe 1975 yılında Çakın'ın stajyeri olarak başladığını, daha sonra KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde de Kıbrıs'ta görev yaptığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkonsolos Özkan, Çakın'a plaket verdi.

Sergi, 2 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:15
  1. başkonsolos
  2. fotoğraf
  3. Gaziantep
  4. Kıbrıs
  5. Kıbrıs Barış Harekatı
  6. Kurtar Çakın
  7. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. GÜNCELLEME - "Görme engelli"..
    3. Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası
    4. İran Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye..
    5. Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan..
    6. Fenerbahçe özel maçta Bursaspor’u..
    7. Özbekistan'da Uluslararası Etnospor..
    8. Akıncı Üssü davası
    9. Galatasaray’dan tatsız prova
    10. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    11. Ticari taksilerin bagajından av tüfeği..
    12. Elazığ'da arazide yangın
    13. Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
    14. İran, İngiltere’ye ait bir petrol..
    15. 'Hasta kadın' Merkel son noktayı..
    16. Trump: “İran’ın İHA’sını düşürdüğümüze..
    17. GÜNCELLEME 2 - İsrail askerleri Gazze..
    18. İran duyurdu: Gemilerine el koyduk
    19. 15 Temmuz şehidi emniyet amirinin adı..
    20. "Kurtar Çakın'ın Objektifinden 45'inci..
    21. Nilüfer’in en güzel site bahçeleri..
    22. İstanbul genelinde geniş çaplı..
    23. Hollanda'da burka yasağı cezalarını..
    24. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz..
    25. Çanakkale’deki hırsızlık olayında 3..
    26. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz..
    27. Ata sporlarına renkli kortej
    28. Fransa ordusu bilim kurgu..
    29. İran görüntüleri yayınladı! ABD rezil..
    30. Baba ile oğlunun katil zanlısı yakalandı
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı