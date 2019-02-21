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Kurtalan’da üniversite güvenlik toplantısı yapıldı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, üniversite güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:37
Kurtalan’da üniversite güvenlik toplantısı yapıldı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, üniversite güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.


Siirt Üniversitesi Kurtalan Meslek Yüksekokulu’nda Kaymakam İhsan Emre Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, İlçe Jandarma Komutanı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay, Kurtalan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Hüseyin Arslan, müdür yardımcıları Abdülkadir Uyrun ve Oğuzhan Çam, okul sekreteri Mehmet Aydın Beştaş ve Kurtalan KYK Yurt Müdürü Fırat Akkoyun katıldı.


Kurtalan’da eğitim alan öğrencilerin içinde bulunduğu eğitim-öğretim yılını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla alınan genel tedbirleri gözden geçirmek üzere düzenlenen üniversite güvenlik toplantısının devamı mahiyetindeki toplantıda, önceki toplantıda ele alınan konular, yapılan sunumlar eşliğinde değerlendirildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:37
  1. doğa

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