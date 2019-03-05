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Kurtalan’da öğrencilere yönelik yangın tatbikatı yapıldı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde ortaöğretim öğrencilerine yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

05 Mart 2019 Salı 14:30
Kurtalan’da öğrencilere yönelik yangın tatbikatı yapıldı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde ortaöğretim öğrencilerine yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

 

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda düzenlenen yangın tatbikatında Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tahta ve yanıcı madde kullanılarak kontrollü şekilde yangın çıkardı. Öğrenciler, tatbikatı büyük bir dikkatle izlerken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri tarafından olası yangında öğrencilerin paniğe kapılmadan yapmaları gerekenler anlatıldı. Daha sonra öğrenciler yangın söndürme tüpleri kullanarak müdahale yöntemini denedi.

 

Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kurtarma, tahliye, yangın ve söndürme tatbikatı öğrencilerin alkışlarıyla tamamlandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:30
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