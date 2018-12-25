Kurtalan'da ev yangını

SİİRT (AA) - Kurtalan ilçesinde bir evde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Turka Sitesi'nde bir apartmanın 2. katında oturan İrgi ailesinin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında yaralanan anne Valat İrgi (25) ile çocukları İsmail (3), Çınar (5) ve Miray İrgi (1), 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alevler, Kurtalan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.