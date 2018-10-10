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Papa'dan gündemi sarsacak kürtaj açıklaması

Papa Franciscus, kürtaj yaptırmayı kiralık katil tutmaya benzetti.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:32
Papa'dan gündemi sarsacak kürtaj açıklaması

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kürtajla ilgili, "Bir sorunu çözmek için ne kadar küçük olursa olsun bir insanı ortadan kaldırmak doğru değildir. Bu, sorunu çözmek için katil kiralamak gibi bir şeydir." dedi.

Vatikan Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Papa, kürtaj konusuna değindi.

Yaşamın ilahi bir hediye olduğunu vurgulayan Papa, kürtajın, "başka hakları koruma adına" rahimde bulunan insanı yok etmeyi savunduğunu dile getirdi.

Papa, "Ama masum bir hayatı çiçeklenme döneminde yok eden bir eylem nasıl iyileştirici, medeni veya basitçe insani olabilir? Bir sorunu çözmek için ne kadar küçük olursa olsun bir insanı ortadan kaldırmak, doğru değildir. Bu, sorunu çözmek için katil kiralamak gibi bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Para, güç ve başarı gibi şeylerin, insanları, yaşamı reddetmeleri için teşvik ettiğini kaydeden Papa, insanlara yaşamı küçümsememeleri çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:32
  1. Papa
  2. kürtaj

YORUM YAZ

  • namerde muhtaçnamerde muhtaç1 sa önce
    muhterem papaz neler oluyor kürtaja kadar onlardan hiç bahsetmiyorsun. herif evime kamera koymuş canlı yayın yapıyor ve dahası da var biliyor ses etmiyorsun!
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