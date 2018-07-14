Kurt katilini bulana 10 bin Euro ödül!



Alman Kurtları Koruma Derneği, Saksonya eyaletinde bir kurt katilinin yakalanmasını sağlamak için 10 bin euro ödül verileceğini açıkladı. Almanya'nın Bautzen kenti yakınlarındaki bir gölde 10 Haziran'da ölü bir kurt bulunmuştu. Berlin'deki bir doğal hayatı koruma enstitüsünde yapılan inceleme sonucunda, 1 yaşındaki dişi kurdun göğsünden vurularak öldürüldüğü, ardından bir iple karnına beton ağırlık bağlanarak göle atıldığı belirlenmişti.

'CANAVAR OLAN İNSAN'

Kurtları Koruma Derneği Başkanı Brigitte Sommer, "Bu olay, canavar olanın kurt değil, insan olduğunu bir kez daha kanıtladı" açıklamasını yaptı. Sommer, konan para ödülünün herhangi bir bilgiye sahip kişilerin 'dilini çözeceğini' umduklarını söyledi.

Kurtlar hem Avrupa Birliği hem de Alman yasaları tarafından koruma altında bulunuyor ve öldürülmeleri suç teşkil ediyor. Bautzen yerel yönetimi, kurdun öldürülmesinin bir suç olduğunu açıklarken, Saksonya Eyalet Kriminal Dairesi de soruşturma başlattı.

5 YILA KADAR HAPİS

Alman yasalarına göre, yabani bir kurdu öldüren kişi binlerce euro para cezasına, hatta belli durumlarda 5 yıla varan hapis cezalarına çarptırılabiliyor.

SADECE 370 KURT

Yaklaşık 150 yıl boyunca Alman topraklarında görülmeyen kurtlar, 2000 yılından itibaren tekrar Almanya'da yaşamaya başladı. Federal makamların elindeki verilere göre, ülkede 60 sürü, 16 çift ve iki de tek başına kurt yaşıyor. 2017 verilerine göre, Almanya'daki toplam kurt sayısının 370 olduğu tahmin ediliyor. Ülkede soyları tükenme tehlikesi bulunan hayvanlar listesinde bulunan kurtlara yönelik bir dizi koruma önlemleri var.

BELLİ SAYIDA ÖLDÜRME İZNİ

Ancak tüm koruma önlemlerine rağmen 2009'dan bu yana 26 kurdun yasadışı şekilde öldürüldüğü bildiriliyor.

İstisnai durumlarda ise eyalet çevre bakanlıkları bölgelerindeki kurtların belli sayıda öldürülmesine izin verebiliyor.

(Sputnik Türkiye)